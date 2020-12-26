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Samsun’da fıkralara konu olacak apartman Apartmanın altından sokak geçiyor

İHA

Samsun'da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Samsun’da fıkralara konu olacak apartman Apartmanın altından sokak geçiyor

Samsun’da fıkralara konu olacak apartmanın mimarisi, görenleri hayrete düşürüyor. 5 katlı apartmanın altından sokak geçtiğini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 8 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu. Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. İlk kez apartmanın altından geçen vatandaşların dikkatini çeken sokakta oturan bazı vatandaşlar, verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.

Yoldan geçenler memnun, apartman sakinleri şikayetçi
Yol geçen sokağın üstündeki ilk katta oturan apartman sakini, “Biz buradan memnun değiliz. Sokak tam benim evimin altından geçiyor. Çok soğuk oluyor. Doğal gaz ile ısınmaya çalışıyoruz. Doğal gaz faturası çok geliyor. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Buranın esintisi hiç durmuyor. Cereyan olduğu gibi evimde. En çok mağdur olan benim. Sokağın üstünde evi olan benim. Burayı kullananlar mutlu ama biz mutlu değiliz” dedi.

“Herkesin dikkatini çekiyor, gören özellikle durup bakıyor”
Sokağı olumlu bulan yan apartmandaki bina sahipleri ise, “Sokağın geçtiği yerde, apartmanın altında bir bina vardı. Orası yıkılınca sokak açılmış oldu. Burası, gerçekten de birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Her geçen özellikle durup bakıyor. Bu şekilde bir yol olması görenleri şaşırtıyor” diye konuştular.

"Böyle bir sokak daha önce görmedim"
Apartmanın altından sokak geçmesinin kendileri için yararlı olduğunu ifade eden mahalle sakini Nusret Akyol, “Yolun açılması bizim açımızdan iyi oldu. Hem yukarı hem de aşağıya kestirmeden gidebiliyoruz. Cadde olması mahalle sakinleri için iyi oldu. Yol açılmadan önce gideceğimiz mesafe uzuyordu. Evden camiye gidiyorum. Apartmanın altından sokak açılmadan önce binanın etrafını dolaşmak zorunda kalıyorduk. Artık direkt binanın altından camiye gidebiliyoruz. Böyle bir sokak daha önce görmedim. Burada yaşadığımız için varlığını biliyoruz. Misafirlerimiz de ilk kez gördüğünde şaşırıyorlar. Apartmanın altından yol açılığını gören vatandaşlar da onlar için iyi olduğunu ve dolaşmak zorunda kalmadıklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu.
Sokağı kestirme olarak kullanan bazı vatandaşlar ise apartmanın altından geçen sokağın işlev açısından çok yararlı olduğunu belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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