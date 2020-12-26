Samsunspor ile Ankaraspor 11. randevuya çıkacak

TFF 1. Lig’in 16. haftasında oynanacak AnkarasporSamsunspor maçı ile 2 takım tarihlerindeki 11. randevuya çıkacaklar.
Samsunspor ile Ankaraspor daha önce tarihlerinde 10 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2’sini Samsunspor, 2’sini de Ankaraspor kazanırken, 6 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Ankara’da oynanan 5 maçın 4’ü berabere biterken, 1 maç ise Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.
2 takım arasında oynanan 10 karşılaşmada Samsunspor rakip takım filelerine 7 gol attı. Ankaraspor ise Samsunspor kalelerine 8 gol atma becerisinde bulundu. Ankara’da oynanan 5 karşılaşmada kırmızıbeyazlılar Ankaraspor ağlarına 5 gol bırakırken, Ankaraspor kendi sahasında oynadığı 5 karşılaşmada ise Samsunspor ağlarına 4 gol atma becerisi gösterdi.
Karşılaşma öncesinde Samsunspor 15 maçta 27 puan toplayarak zirve takibini devam ettiriyor. Ankaraspor ise 14 maçta topladığı 9 puan ile küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Pazar günü saat 19.00’da Osmanlı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.