Tripleks villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı (2)

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da tripleks villaya gürültü ihbarı üzerine baskın yapan polis, 47 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Toplam 149 bin 500 TL ceza kesilen 47 kişiden 10'u polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-12-26 17:25:08
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