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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş online eğitim gören gençlerle buluştu

İHA

Başkan Demirtaş online eğitim gören gençlerle buluştu

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşarak tecrübelerini paylaştı.
Başkanı Necattin Demirtaş, kısa adı İLKEM olan İlkadım Eğitim Merkezi öğrencileriyle yaptığı video konferans görüşmesinde sınava hazırlanan gençleri dinledi. Gençlere moral veren Başkan Demirtaş, “Yüz yüze eğitim başlayana kadar sabredelim. Sizleri mağdur etmeden eğitime ve öğretime geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize desteklerimiz devam edecek” dedi.
13 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından çevrim içi derslerle öğrencilerine hizmet veren İLKEM Eğitim Şubeleri (Derebahçe, Kadifekale, Yaşardoğu), sınav grubu hazırlık öğrencileri olarak LGS/ 8. sınıf öğrencileri ve YKS/ üniversite hazırlık öğrencilerini mağdur etmeden online konu anlatımları ve soru çözümleri ile öğrencileri sınava hazırlıyor. 3 farklı şubede 60 LGS, 140 YKS öğrenci grubu bu süreçte İLKEM ile sınavlarına hazırlanıyor. Kurumsal olarak TÜBİTAK yapay zekâ programı ile de soru çözümü, deneme ve ödevlendirme sistemini kullanan eğitimi merkezi, çok yönlü olarak süreci idare ederek öğrenci velileri, haftalık olarak sınıf öğretmenleri ve kurum idarecileri tarafından bilgilendiriliyor.

Başkan Demirtaş öğrencilik yıllarından kesitler anlattı
20 Kasım itibarıyla online derslere başlayan geçen yıl YKS’de yüzde 87’lik bir başarıya imza atan İlkadım Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, öğrencilerle video konferans yöntemiyle görüştü. İnternet üzerinden yapılan görüşmede Başkan Demirtaş, “Abim inşaat işleriyle uğraşarak eve katkı sağlıyordu. Benim üniversiteye hazırlık yıllarındaki en büyük hayalim inşaat mühendisi olup bu sektörde insanlara katkı ve fayda sağlamaktı. İlk tercih olarak yazdığım mühendislik fakültesini kazanmama rağmen o yıllarda lise bitirme sınavlarından cebirden kaldım. O sene tek dersten kalan sınavları veremedim. İstediğim okulu kazanamadım. Babamın oğlum ne olursa olsun oku tavsiyesi üzerine İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde okudum. Üniversitemizin rektörü aynı zamanda öğretmenimizin bu okuldan mezun olan çaba gösterirse kaymakam olur, müfettiş olur sözü bende çok yer etmişti. İlk memuriyetime Milli Eğitim Bakanlığında başladım. Bu söz üzerine müfettişlik sınavını kazanarak memuriyete farklı açıdan başladık. Bu hayat hikayemin özeti kendinize bir hedef çizerseniz o hedefe ulaşmak için çaba göstermek lazım. Hayatta en önemli şey sağlıktır. Sağlığınıza dikkat ederek stres ve bunalıma çok takılmadan çalışmaya devam etmelisiniz” diye konuştu.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”
Başlatılan uygulamayla korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerin sınav öncesi moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması noktasında öğretmenlerle birlikte özverili bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
“Başarılı olabilmek için kendimize duyduğumuz güven ve başarıya olan inancımız hedeflerimize ulaşma noktasında büyük önem taşıyor. Motivasyon bizi harekete geçiren, hareketimizde devamlılık sağlayan güçtür. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim sahasında da başarının ve etkili öğretimin en önemli bileşeni olduğu açıktır. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü şekilde gelişmesi ve yeni koşulların ortaya çıkması bireylerin geleceğe hazırlanmalarında önem arz etmektedir. Geleceğe hazırlanan gençlerimizin de yeterince motive edildiklerinde hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerdir. Bizler geleceğimiz olan siz gençlerimize güveniyoruz. Geleceğe güçlü şekilde hazırlanmanız için her türlü desteği vermeye hazırız.”

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