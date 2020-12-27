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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi’nde

İHA

Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi’nde

– Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’ne projelendirilen ‘Samsunspor Anıtı’nın 1919 santimetre yüksekliğindeki çelik konstrüksiyonu bugün ekipler tarafından yerine konuldu.
Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenlerin anısına yapılan ‘Samsunspor Anıtı’nın Millet Bahçesi’ne konulması süreci başladı. Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan’ın hayatını kaybettiği kazanın anısına projelendirilen anıtın 1919 santimetre yüksekliğindeki çelik konstrüksiyonu, bugün Millet Bahçesi’ne konuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter İlhan Bayram, Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş’ın da yakından takip ettiği çalışmalarda ekipler uzun uğraşlar sonucu çelik konstrüksiyonu titizlikle yerine yerleştirdi.
Tabanda ve cephede beşgen formunda olup 1919 santimetre yüksekliğe ve 320 metrekare oturum alanına sahip ‘Samsunspor Anıt'ı 9 adet betonarme fore kazık üzerine oturtularak, taşıyıcı sisteminde betonarme ve çelik konstrüksiyon kompozit olarak kullanıldı. Bu taşıyıcı sistemin üzerine paslanmaz çelikten imal edilen dış yüzeyi ayna formunda çapı 3,30 metre olan küre monte edildi. Küre üzerinde top formunu yakalamak amacıyla paslanmaz çelikten 11 adet beşgen desen yer aldı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Nuri Asan, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Adanır ve Asım Özkan’ın isimleri, ünvanları ve öz bilgilerine ‘Samsunspor Anıt’ının 5 cephesinde her biri ayrı cephelerde olacak şekilde pirinç levhalar üzerinde yer verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, anıt hakkında şunları söyledi:
“Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olan 20 Ocak 1989 tarihindeki kazanın üzerinden yıllar geçse de o gün hayatlarını kaybeden değerlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Millet Bahçesi içerisinde yer alacak şekilde projelendirilen Samsunspor Anıtı’nın önemli bir kısmı bugün çalışma arkadaşlarımız tarafından büyük bir titizlik ve gayretle yerine yerleştirildi. Şehrin her yerinden görülecek anıt, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile de Samsun’un sembol alanlarından biri olacak.”

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