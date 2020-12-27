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Samsun'da girdiği bunalım sonucu 3. katın penceresinden atlayan 20 yaşındaki Iraklı kadın ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 20 yaşındaki Zahraa A.H., girdiği bunalım sonucu 3. katındaki evin penceresinden kendisini aşağı attı. Ağır yaralanan Iraklı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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