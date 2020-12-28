'Sarı nokta' hastalığı belirtileri

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Karşınızdaki kişinin yüzünü tam seçemiyor, objeleri ve renkleri soluk, çizgileri kırık, yazıları ise karışık görüyorsanız sarı nokta hastası olabilirsiniz" dedi.

Keskin görme merkezi gerektiren okuma, araba sürme ve yüzleri tanıma gibi şeyleri yapmayı zorlaştıran sarı nokta hastalığı hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Gözümüze gelen görüntülerin toplanıp odaklandığı noktaya makula diğer adıyla sarı nokta diyoruz. Bununla birlikte oluşan hastalığa, halk arasında sarı nokta hastalığı, makula dejeneresansı deniliyor. Elli yaş üzeri görme kayıplarının en önemli sebebi sarı nokta hastalığıdır. Sarı nokta hastalığında kişi, şekillerde distorsiyon (bozukluk) ve görme kaybı yaşar. Sarı nokta hastalığı olan kişiler, okuma, araba kullanma, kişilerin yüzlerini seçme, televizyon seyretme gibi günlük işleri yapmakta sorun yaşarlar. Bunla birlikte, hastalığın ileri evresinde bile kişi tamamen körlük yaşamaz, merkezi görme dışındaki görüş alanı ile günlük hayatını idame ettirir. Makula dejeneresansı kuru ve yaş tip olarak iki tipe ayrılır. Yüzde 90 hastada kuru tip, yüzde 10 hastada yaş tiptir. Kuru tip daha yavaş ilerler ve daha az görme kaybına neden olur. Kuru şekli, yavaş seyreden bir süreçtir. Yaşlandıkça makuladaki hücreler, incelmeye, kırılmaya ve gözün arkasında biriktirilen depoları boşa harcamaya başlar. Zamanla bu, makulaya hasar verir. Yaş şekli ise, anormal kan damarlarının gözün arkasında büyüdüğü zaman olur. Bu kan damarları, kolaylıkla kırılır ve makulanın altından kan ve sıvı sızıntısı olur. Bu, makulaya çabuk bir şekilde zarar verebilir ve görme merkezinizi hasara uğratabilir. Giderek kötüleşecek bir görme sorununuz olduğunu bilmek, korkutucu olabilir fakat korkmanıza gerek yok. Günümüzde sarı nokta hastalığında en etkin görünen ve en son gelişen tedavi yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır” diye konuştu.

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