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Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı Kardeşinin silahlı saldırısında hastanelik oldu

İHA

Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı Kardeşinin silahlı saldırısında hastanelik oldu

Samsun'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma bulunduğu öğrenilen S.Y.(28), iş yerine gittiği ağabeyi A.Y.'ye (33) tabancayla ateş açtı. Sağ baldır ve sağ diz altı ile sol baldırından olmak üzere 3 yerinden yaralanan A.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olandan sonra kaçan S.Y.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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