Samsun'da aynı villaya ikinci kumar baskını: 9 kişi yakalandı

Samsun'da bir gün önce 47 kişinin kumar oynarken yakalandığı villaya bir gün sonra yapılan ikinci baskında bu kez 9 kişi kumar oynarken yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Cumartesi gecesi 47 kişinin kumar oynarken yakalandığı villaya dün akşam yeniden baskın düzenleyen polis, bu kez de 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Olayla ilgili villa sahibi U.Y. ile villayı kiralayan S.M. ile kumar oylayan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

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