Başkan Demir: “Cumhuriyet Meydanı kıyaslanamayacak bir hale gelecek” "Cumhuriyet Meydanı ile Anıt Park birleşecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhuriyet Meydanı Projesi" ile bölgeyi Anıt Park ile bütünleştirip kıyaslanamayacak bir hale getireceklerini belirterek, “Şehrimize böyle bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu halkımızla birlikte yaşamak istiyoruz” dedi.

Milli Mücadele ateşini yakmak üzere Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk adımlarını attığı Cumhuriyet Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesiyle yeni konseptine kavuşacak. Meydan, inşa edilecek Samsun Fuarı’yla da bütünleştirilecek.

Samsun’u 2023 vizyona hazırlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarihi açıdan büyük öneme sahip Cumhuriyet Meydanı’nı, tarih, kültür, turizm ve yaşam merkezi haline getirecek. Bu amaçla meydanı genişletmeyi hedefleyen belediye, yeni konsept proje için düğmeye bastı. Proje tasarımlarının startı verilirken, gerçekleştirilecek sokak sağlıklaştırmaları için de tespit çalışmalarına başlandı.

Modern kente yeni bir vizyon kazandıracak Samsun Cumhuriyet Meydanı Projesi, birinci etapta Anıt Park’ı ve Site Camisi’ni bütünleştirecek alanı kapsıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi'ne ait meclis binası, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binası ile Site Camisi’nin yanındaki Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait eski defterdarlık binası yıkılacak. Ardından bu kapsamdaki özel mülkiyete ait 3 bina da anlaşma yoluyla alınıp ortadan kaldırılacak. İkinci etapta ise proje kapsamında kalan iş hanlarının kaldırılması planlanıyor.

Samsun Fuar, Kültür, Turizm, Ticaret, Eğlence ve Yaşam Merkezi Projesi ile bütünleşecek Cumhuriyet Meydanı için Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği yapacak.



"Cumhuriyet Meydanı ile Anıt Park birleşecek"

Projeyle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Meydanı’nın kıyaslanamayacak bir hale geleceğini söyledi. “Şehrimize böyle bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu halkımızla birlikte yaşamak istiyoruz“ diyen Başkan Demir, “Cumhuriyet Meydanı’nın hali ortadadır. Buradaki proje alanımız, Site Camisi’nden başlayıp iş hanlarını da kapsayarak Anıt Park’ı da içine almaktadır. Site Camisi'nin statiğini inceliyoruz. Camiye dokunmadan çevresindeki tüm alanı kaldıracağız. Yeni bir tadilatla birlikte camiyi meydanla birleştirmeyi planlıyoruz. Kendi binalarımızı kaldıracağız. Yanında iki bina daha var. Bunları da kapsam içine aldık ve hesaplamalarını yapıyoruz. Sokak sağlıklaştırmaları yapacağız. Bunlarla ilgili tespitlerimize başladık. Cumhuriyet Meydanı ve Anıt Park’ı birleştirerek, Samsun’u fuar alanıyla bütünleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Sokak sağlıklaştırma çalışmalarına da değinen Demir, şunları söyledi:

“Unkapanı’nı da içine alan Kurtuluş Yolu’nda sokak sağlıklaştırması yapacağız. Bununla ilgili tüm sokak cephelerinde gerekli ölçümler ve tespitler yapıldı. Yakın bir zamanda projemiz bitecek. Dolayısıyla Subaşı Meydanı’ndan Kurtuluş Yolu’nun şehrin çıkış istikametindeki tüm binaların cephelerini yeni bir projeyle çok sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşturacağız. Bunun yanında 3 alanda sokak sağlıklaştırma çalışmasına başladık. Bunları bakanlığımız kendi kaynaklarından finanse edecek.”

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