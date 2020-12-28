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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’da 13 farklı isim gol attı

İHA

Samsunspor’da 13 farklı isim gol attı

– TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor’da geride kalan 16 haftada 13 farklı isim gol attı. Takımın en golcü oyuncusu 4 golle Nadir Çiftçi oldu.
Bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Samsunspor’da performans olarak bir isim öne çıkmadı. Korona virüsü ve sakatlıklardan oldukça etkilenen kırmızıbeyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam bazı futbolcularından uzun bir süre yararlanamadı. Tüm olumsuzluklara rağmen 16 haftada 30 puan toplayan Samsunspor, zirve takibini sürdürdü.

Tüm maçlarda 90 dakika oynayan tek isim kaleci Nurullah Aslan
Ligdeki tüm maçların tamamında oynayan tek oyuncu kaleci Nurullah Aslan oldu. Nurullah Aslan 16 maçın tamamında 90 dakika forma giyerek, toplamda bin 440 dakika Samsunspor formasını terletti. Kaleci Nurullah’ı sol bek Kerem Can Akyüz takip etti. Akyüz, 15 maçta bin 305 dakika forma giydi. Burak Çalık, bin 75 dakikayla en çok forma giyen 3’üncü oyuncu olurken, sezon başı transferlerinden Vukan Savicevic, bin 68 dakika ile en çok forma giyen 4’üncü oyuncu oldu.

13 farklı isim gol attı
Samsunspor ligde 16 maçta toplam 22 gol attı. Bu 22 gol 13 farklı isimden geldi. Samsunspor’da en golcü isim 4 golle Nadir Çiftçi oldu. Nadir Çiftçi’yi sırasıyla 3 golle Gökhan Alsan, ikişer golle İlyas Kubilay Yavuz, Guido Koçer, Burak Çalık, Oğuz Gürbulak, birer golle Enes İslam İlkin, Ahmethan Köse, Veli Çetin, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Tomane ve Yalçın Kılınç takip etti.

9 oyuncu direkt gol pası verdi
Kırmızıbeyazlılarda en fazla asist yapan isimler üçer asist ile Erhan Kartal ve İlyas Kubilay Yavuz oldu. Bu oyuncuları ikişer asistle Burak Çalık, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Alsan, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer, birer asistle de Kerem Can Akyüz ve Ahmethan Köse takip etti. Gol pası veren 9 oyuncu toplamda 18 asist katkısı verdi.

17 isim toplam 39 sarı kart gördü
Samsunspor bu sezon oynadığı 16 maçta hiç kırmızı kart görmedi. Kırmızıbeyazlılarda 17 isim sarı kart gördü. En çok sarı kart gören oyuncular dörder sarı kartla Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu, Erhan Kartal ve Savicevic oldu. Bu oyuncuları üçer sarı kartla Erkam Reşmen ve Nadir Çiftçi, ikişer sarı kartla Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Gyasi, Caner Arıcı, İlyas Kubilay Yavuz, Burak Çalık ve birer sarı kartla da Oğuz Gürbulak, Muhsin Yıldırım, Ahmethan Köse, Kevin Boli ve Nurullah Aslan takip etti.
Samsunspor’da bu sezon 27 oyuncu çeşitli sürelerde forma şansı buldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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