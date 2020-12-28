(Görüntülü) Takıları isteyen tartıştığı eski dünürlerini tabancayla yaralamış

Takıları isteyen tartıştığı eski dünürlerini tabancayla yaralamış

SAMSUN'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vuran eski dünürleri Yüksel T.'nin sorgusu sürüyor. Yüksel T.'nin iddiaya göre dünürlerini kendisinden sürekli takı ve para istedikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve O.T. dini nikahla evlenip yaklaşık 2 ay evli kaldıktan sonra ayrıldı. Gelinin annesi H.T. ve dini nikahlı eşi A.B. damadın babası Yüksel T.'nin evine giderek, kızlarının olduğunu öne sürdükleri altınları ve bir miktar parayı geri istedi. İki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Damadın babası Yüksel T., gelinin annesi H.T. ile eşi A.B.'yi tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olaydan sonra kaçan Yüksel T.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKI VE PARA İSTEDİLER İDDİASI

Polisteki sorgusu süren Yüksel T.'nin iddiaya göre dünürlerini kendisinden sürekli takı ve para istedikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi. Komşuları da kız tarafının sürekli Yüksel T.'den para ve ziynet eşyası istediklerini öne sürdü.DHA-Genel Türkiye-Samsun

2020-12-28 15:19:12



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