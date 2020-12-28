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Koronaya yenik düşen doktora gözyaşı Korona virüsten hayatını kaybeden doktor için gözyaşları sel oldu Oğlu: "Sen benim hem arkadaşım hem babamdın"

İHA

Koronaya yenik düşen doktora gözyaşı Korona virüsten hayatını kaybeden doktor için gözyaşları sel oldu Oğlu: "Sen benim hem arkadaşım hem babamdın"

Samsun'da korona virüse yenik düşen Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu başında gözyaşı döken 24 yaşındaki oğlu Can Uludoğan'ın ise "Sen benim en iyi arkadaşımdın hem arkadaşım hem babamdın" demesi yürekleri dağladı.
Samsun'da tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüse yenik düşen Dahiliye Uzm. Dr. Ali Murat Uludoğan'ın(56) cenazesinde gözyaşları sel oldu. Yüzlerce sağlık çalışanı ve hastane personelin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Eşi Filiz Uludoğan, çocukları Ceren ile Can Uludoğan, anne Zerrin Uludoğan ve baba Dinçer Uludoğan, korona virüse yenik düşen doktor Murat Uludoğan tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada oğlu Can Uludoğan'ın, "Hani 1 ay sonra gelecektin. Sabrettik. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Hem babamdın hem arkadaşımdın. Bambaşka biriydin. Can yoldaşımdın" demesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

"Kurallara uymayanlara hakkımızı helal etmiyoruz"
Cenaze töreni ilk olarak hastane önünde gerçekleşen konuşmalar ile başladı. Törende konuşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Abdül Celil Kayabaş, "Gerçekten çok üzgünüz. Sadece bir hekim arkadaşı değil, aynı zamanda çok yakın bir ağabeyimizi kaybettik. Entelektüel bir insanı kaybettik. Pandemi boyunca en ön safta mücadele eden arkadaşımızı kaybettik. Yoğun bakımda 1015 gün takip etmek zorunda kaldım. Bu çok ağır bir yük. Pandemiyi görmezden gelen, Covid19 virüsünü hafife alan, bu konuda herhangi bir şey yapmayanlara biz hakkımızı helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nasıl dayanacağız yokluğuna bilmiyorum"
Dahiliye Servisi Sorumlu Hemşiresi Türkan Seren gözyaşları içerisinde, "Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Çok mükemmel bir doktordu, arkadaştı. Herkes için gerçekten büyük bir kayıp. Gece 02.00'de arardı, hastasının durumunu sorardı. Bu kadar mükemmel bir doktoru bu zamanda kaybettik" dedi.

"Herkesin ağabeydi"
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, vefat eden Ali Murat Uludoğan'ın işine aşık, hastasıyla bütünleşen bir insan olduğunu belirterek, "Yardımseverliliği, alçak gönüllüğü, hoşgörüsü zaman bilemeden çalışmasıyla çok iyi bir insandı. Kalbini kırdığı dediğimiz bir tane çalışanımız yok. Herkesin ağabeydi" şeklinde konuştu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, "Kamuda çalışan 4'üncü şehidimizi verdik. Hastaları ve kendi çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen bir hekimdi. Mekanı cennet olsun diyorum. İnşallah son olur ve başka kayıp vermeyiz" diye konuştu.

"Korona virüste 4'üncü kayıp"
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da, "Şu ortam, merhum doktorumuzun ne kadar çok sevildiğinin şahididir. Bu duygu yoğunluğu da bunu açık bir şekilde göstermektedir. Gerçekten tüm sağlık camiasına, meslektaşlarına ağabeylik yaptığını, küçüklere karşı hep saygılı olduğunu buradaki çalışma arkadaşları güzel bir şekilde anlattılar. Sağlık camiası olarak kan kaybettik. Dün 3'üncü kaybımızı verdik Bafra ilçemizde. Bu doktorumuzu da dün akşam itibarıyla kaybettik. Covid19 ile mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, şakaya gelir bir tarafının olmadığını, gerçekten bir insan hakkı meselesi olduğunu, kul hakkı meselesi olduğunu biliyoruz. Bu manada hepimize düşen görev, korona virüsle mücadelede kendimizi korumaktır" açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından Dr. Ali Murat Uludoğan için Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde helallik alındı. Daha sonra Uludoğan'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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