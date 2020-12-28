SAMÜ'den koronanın konut fiyatlarına etkisi çalıştayı

Bu kez kadın şiddeti! Oklavayla kocasını dövdü!

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Üniversitesi(SAMÜ) 29 Aralık Salı günü "Kovid19 Salgınının Konut ve Ticari Gayrimenkul Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği" başlıklı çalıştay düzenleyecek.

Zoom dijital platformu üzerinden yapılacak çalıştayda Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Doç. Dr. Havvanur Kaya ve Doç. Dr. Aykut Ekinci, Kovid19 salgının gayrimenkul fiyatlarına olan etkisine dair değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sunacak. Saat 14.00'te başlayacak çalıştaya katılmak isteyen, konut ve ticari gayrimenkul sektörü ile ilgililerin "aykut.ekinci@samsun.edu.tr" adresi ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.