Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı: Takı ve para istediler (2)

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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TUTUKLANDI

Samsun'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eski dünürleri A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Yüksel Türkoğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel Türkoğlu polis otosuna bindirilerek cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sömürdüler beni, para isteyip duruyorlardı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-12-28 17:48:42



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