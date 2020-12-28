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Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı: Takı ve para istediler (2)

DHA

Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı: Takı ve para istediler (2)


TUTUKLANDI
Samsun'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eski dünürleri A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Yüksel Türkoğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel Türkoğlu polis otosuna bindirilerek cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sömürdüler beni, para isteyip duruyorlardı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-12-28 17:48:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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