Jandarma EBA üzerinden ders verdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma trafik timince öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi.

Alaçam İlçesi Gökçeboğaz İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden verilen trafik eğitimine katıldı. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Gökçeboğaz Ortaokulu EBA Destek Noktasında internet üzerinden düzenlenen eğitime katılan öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgi aktarıldı.

Pandemi süreci nedeniyle eğitimin uzaktan verilmeye başlandığını belirten Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Kademli Çavuş Levent Özyünsel, "711 yaş grubunda yer alan çocukların bizler tarafından verilen eğitimler sonrasında her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi, yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere alt yapı oluşturulması trafik kurallarının herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Eğitimde trafikte dikkat edilmesi gereken konuları anlattığını dile getiren Özyünsel, "Ülkemizde meydana gelen kazaları sıraladığımızda hız limitlerine uymamak kazaların başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır. Sürücülerin bu konuda daha duyarlı olmaları ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymaları halinde kazalar büyük oranda azalacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.