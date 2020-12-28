Evinde 1 kilo 430 gram esrar bulunan şahıs tutuklandı

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Samsun'da jandarmanın takibi sokucu evine yapılan baskında 1 kilo 430 gram esrar ele geçirilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Havza ilçesi Cevizlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Y.Ü.'nün (50) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 430 gram kubar esrar, 150 gram dişi Hint keneviri bitkisi tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 9 mm çaplı mermi ile 104 adet ses fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ü., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezeevi'ne gönderildi.

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