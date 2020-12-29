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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK yapılandırması için son fırsat Yapılandırma için son tarih 31 Aralık

İHA

SGK yapılandırması için son fırsat Yapılandırma için son tarih 31 Aralık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son günün 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, vatandaşların müracaatları son güne bırakmamalarını ve edevlet ile esigorta kanallarıyla da yapabileceklerini söyledi.
Kanun gereğince 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primlerinin, Genel Sağlık Sigortası primlerinin, işsizlik sigorta primlerinin, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezalarının, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakların, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerinin, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek5, Ek6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primlerin ve 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Son gün yaklaşıyor, başvurular edevlet üzerinden yapılabilir
İl Müdürü Kaya, başvuruların, edevlet, esigorta kanallarıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM ve SGM’ye, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. Kaya ayrıca, yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirtti.

“Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık”
Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (YİÜFE) ile güncelleneceğini belirten Kaya, şunları söyledi:
“Peşin ödemelerde hesaplanan YİÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekler. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının ise, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. 4/b (BağKur) sigortalılarının ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Yapılandırmanın birçok avantajı var. Yapılandırma Kanunu'na göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak ve borcunu yapılandıran sigortalıların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.”

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