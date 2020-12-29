Ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da iş yerine gittiği ağabeyi Adem Y.´yi (33) tabanca ile yaraladıktan sonra kaçan Sezer Y. (28) polis tarafından yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi 1700'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sezer Y., ağabeyi Adem Y.'nin çalıştığı işyerine gitti. Kardeşler arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sezer Y., yanındaki tabancasını çekip, ağabeyi Adem Y.'ye ateş etti. Bacaklarına 3 mermi isabet eden Adem Y. kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi ise kaçtı. Dİğre çalışanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem Y., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan Sezer Y., Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Sezer Y., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-12-29 14:03:51



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