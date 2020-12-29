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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekkeköy’de tarihi yol atağı devam ediyor

İHA

Tekkeköy’de tarihi yol atağı devam ediyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın ilçenin ulaşım ağını güçlendirmek ve mesafeleri kısaltan modern konforlu yollarla ilçeyi ilmek ilmek işlemek için yürüttüğü kapsamlı yol çalışmaları farklı alanlarda aralıksız devam ediyor.

Tekkeköy şantiyeye döndü
İlçenin dört bir yanında farklı alanlarda sürdürülen çalışmalarla Tekkeköy’ün şantiyeye dönüştüğüne değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Neredeyse ilçemizin tüm mahallelerinde kapsamlı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Adeta şantiyeye çevirdiğimiz ilçemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, merkezinden kırsal mahallelerine kadar farklı alanlardaki çalışmalarımız ile sevdalı olduğumuz Tekkeköy’ümüzü geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Bir mahallemizde doğalgaz, bir mahallemizde altyapı, bir başka mahallemizde genişletme, zemin sıkılaştırma ve üst yapı çalışmaları, yine başka bir mahallemizde parke, beton, asfalt ve emisyonlu asfalt gibi çalışmalarımız ile ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yılın 365 günü mevsim şartları ve bölgenin yapısı hangi yol unsuruna uygunsa ara vermeden işlemlerimizi sürdüreceğiz. Mevsim beton şartlarına uygunsa beton yol, mevsim asfalt şartlarına uygunsa asfalt yol, bunlara da uygun değilse ara vermeksizin insanımızın refahı konforu için parke taş yollar yapacağız. 2021 yılında da yine programlarımız doğrultusunda yol çalışmalarımızı kat kat arttırarak sürdürmenin yanında yeni imar yolları ile ilçemize yeni modern yerleşim alanları kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Sözlerimizi yerine getirdik"
İlçe halkına verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini söyleyen Başkan Togar, “Birçok mahallemizde yıllardır çözülemeyen sorunları anında çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik. Özellikle Çay Mahallemize vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemizin en büyük mahallelerinden biri olan ve her türlü donanımıyla modern bir yerleşim olma yönünde hızla yapılaşan Çay Mahallemizdeki imar yolu açma, yol genişletme, zemin sıkılaştırma ve alt yapı çalışmalarımızın ardından mahallemizi doğalgaz ile buluşturduk. Yine imar yolu açma çalışmalarımız ile mahallemizin diğer yerlerini de her türlü alt yapı donanımlarıyla donatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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