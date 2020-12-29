SAMÜ Tıp Fakültesi 12 öğretim üyesi alacak Rektör Aydın: “Samsun'umuza layık bir tıp fakültesini hayata geçirmek boynumuzun borcudur”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Tıp Fakültesi 12 öğretim üyesi alacak.

31 Ağustos 2020 tarihli 31230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2916 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğretim üyesi alımına başladı. 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/7 öğretim üyesi alım ilanı ile Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri alanlarında toplam 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın yaptığı açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde kurulan ve Samsun EğitimAraştırma Hastanesi ile afiliye eğitimöğretim ve sağlık hizmeti vereceğimiz Samsun Üniversitesi Tıp Fakültemize ilk öğretim üyelerimizi almaya başladık. Hedefimiz nitelikli bir tıp eğitimi ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda başta Tıp Fakültemizin kurulmasına katkı sağlayanlara ve kurulduktan sonra desteklerini esirgemeyen Samsun halkına şükranlarımı arz ediyorum. Tüm paydaşlarımızın, iş insanlarımızın ve halkımızın desteğiyle ilk adım kenti Samsun'umuza layık bir tıp fakültesini hayata geçirmek boynumuzun borcudur" dedi.



Diğer fakültelere de 6 öğretim üyesi alınacak

Samsun Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nin yanı sıra İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Ekonomi ve Finans; Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği; Kavak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümlerine 6 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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