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Samsun’da yalancı ‘yaz’ Samsun’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıktı Samsun, geçen seneye oranla yüzde 20 daha az yağış aldı

İHA

Samsun’da yalancı ‘yaz’ Samsun’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıktı Samsun, geçen seneye oranla yüzde 20 daha az yağış aldı

Samsun’da Aralık ayının son günlerinde hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselerek, mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıktı.
Atlas Okyanusu ve Sibirya üzerinde bulunan yüksek merkezler nedeniyle Türkiye’nin kuzey kesimlerine soğuk hava dalgası gelmedi. Soğuk hava dalgasının önünün kesilmesiyle birlikte Karadeniz Bölgesi’nde kışın ortasında yazdan kalma günler yaşanmaya başladı. Samsun’da mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıkıp, 18 dereceye yükselen hava sıcaklığı ile birlikte vatandaşlar, kendilerini sahil ve parklara attı.

“Sıcaklılar mevsim normallerinin 7 derece üstünde”
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 derece daha üstünde seyrettiğini ifade eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Mustafa Altan Özcan, “Şu anda kuzey yarım kürenin üzerinde Atlas Okyanusu üzerindeki yüksek merkez ile Sibirya üzerindeki yüksek merkez bulunmakta. Dolayısıyla bu 2 yüksek, kuzeyden inerek bize gelecek soğuk havayı engelliyor. Yani bir blokaj sistem mevcut. Bu yüzden de bölgemizde sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Sıcaklık bölgede mevsim normallerinin 3 derece üstünde seyrediyor. Son günlerde Samsun’da 18 derece sıcaklık bulunuyor. Bu da mevsim normallerinin 7 derece üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu sıcaklıkların 1 hafta devam etmesini, daha sonra da biraz düşmesini bekliyoruz” dedi.

“Geçen seneye oranla yağışlar yüzde 20 azaldı”
Yağışların da geçen seneye oranla azaldığının altını çizen Mustafa Altan Özcan, “Bu yıl yağışlarda ülke genelinde bir azalma oldu. Marmara Bölgesi hariç tüm bölgelerde bir azalma mevcut. Bu yağış azalması geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 3040’lara varıyor. Samsun’a baktığımızda normalde yağışımız yıllık toplamda 700 kilo olmasına rağmen şu anda 527 kilo yağış olmuş. (30 Aralık 2020). Geçen yıla oranla yüzde 20 civarında eksiğimiz var. Alansal olarak baktığımızda ise yağış miktarımızın yaklaşık 100 kilo civarında eksik olduğunu görüyoruz. Bunlar, metre kareye kilogram şeklinde. Su bizim için çok değerli. Bu yüzden mümkün olduğunca tasarruf yapmalıyız. Hem evimizde hem işyerimizde hem de tarımsal alanda suyu kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Hava tahmin oranı yüzde 90’ın üzerinde”
Hava tahminini ilk 3 günde yüzde 90’ın üzerinde bildiklerini dile getiren Özcan, ayrıca şunları söyledi:
“Hava tahmini için öncelikle havayı gözlemliyoruz. Bu gözlemler; yerde, dikey olarak, deniz üzerinde ve uzaktan algılama cihazlarıyla ölçümler sayesinde yapılıyor. Ölçümleri analiz edip, en son da tahminlerimizi oluşturuyoruz. Dikey gözlem tekniğinde balon vasıtası ile havayı dikey olarak gözlemliyoruz. Bu sayede yerden başlayarak, yaklaşık 35 km boyunca havanın sıcaklığı, nemi, basıncı ve yüksekliğini tam olarak ölçüyoruz. Gerek bölge müdürlüğümüz gerekse genel müdürlüğümüz olarak yaptığımız tahminlerin doğruluk oranı ilk 3 gün için yüzde 90’ın üzerindedir. Dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de süre geçtikçe bu oran azalmaktadır.”
Samsun’da hava sıcaklıklarının 1 hafta daha mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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