Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan yılbaşı uyarısı: “Aşı öncesi virüse son darbemizi vuralım”

Samsun İl Sağlık Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç vatandaşlara yılbaşı uyarısında bulunarak, “Gelin hep beraber yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aşı öncesi virüse son darbemizi vuralım. Rehavet en büyük düşmanımız. Zaman rehavete girme değil, önlemlere çok daha sıkı sarılma zamanı” dedi.

Samsun’da valilik koordinasyonunda alınan önlemler, yapılan denetimler ve halkın kurallara uyum noktasında gösterdiği destekle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalandığını söyleyen Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Samsunlulara gönüllü karantina çağrısı yaparak, “Eylülekim döneminde vakalar düştü diyerek Samsun olarak bir kez rehavete kapıldık, bu rehavetin karşılığını hızla artan vaka sayılarımızla gördük. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Virüsün tuzağına bir kez düştük, ikinci kez bunu yapmayalım. Yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama öncesindeki günlerde de, kendimize gönüllü karantina uygulayalım. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Evimize virüsü taşımayalım. Yeni yıla korona virüsten uzak bir şekilde girelim” diye konuştu.

Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da son dönemde görülen vakaların yüzde 70’inin halen aile içi bulaş olduğunu söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, “Gelin hep beraber, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, aşı öncesi virüse son darbemizi vuralım. İl olarak valiliğimiz önderliğinde, tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla büyük bir mücadele gösterdik. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yolun sonundaki ışık gözüktü. Bu son adımlarda hata yapmayalım. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız ve insanlarımızı hatırlayarak bunu yapalım. Aşı süreci tamamlanana kadar önümüzdeki birkaç ayı büyük bir dikkatle, maskemesafeel hijyeni kurallarına uyarak geçirelim. Rehavet en büyük düşmanımız. Zaman rehavete girme değil, önlemlere çok daha sıkı sarılma zamanı” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı gecesi yakın konumlarda ya da aynı binada olup akrabalarıyla ya da aile dostlarıyla bir araya gelmeyi planlayan aileler olduğunu ifade eden Oruç açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu hareket virüsü eve davet edip, soframıza misafir etmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Herkes akrabalarını, sevdiklerini, hep beraber mutlu oldukları günleri özledi. Ama bu dönem özlem giderme dönemi değil. Kurallara uyalım, önlemlerimizi alalım, virüsün bulaşma gücünü azaltalım. Bu yılbaşı, sessiz yılbaşı olsun ki, gelecek yıllarda yeni yıla daha mutlu, hastalıktan uzak sağlıklı bir şekilde girebilelim.”

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