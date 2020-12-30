Rektör Ünal: “Mühendislik Fakültemizden beklentimiz yüksek” OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nda Topçu dönemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Yıldıray Topcu, Prof. Dr. Birol Elevli'den dekanlık görevini devraldı. Rektör Ünal, Mühendislik Fakültesi'nden beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim töreninde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk da hazır bulundu. Makamda gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Her fakültenin bizde yeri ayrı ama şu anda Mühendislik Fakültemizden beklentimiz yüksek. Bu pandemi sürecinin sona ermesinden sonra, yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin ders kapsamı dışında da sokağa çıkmasını istiyoruz. Şehirde, okulda, kampüste bir misyon üstlenmelerini amaçlıyoruz. Mühendislik Fakültesi güçlü bir fakülte ve biz bunun farkındayız. Bu doğrultuda bir idealimiz var oda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni hak ettiği konuma getirmek” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Birol Elevli'ye teşekkür ederken, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Yıldıray Topcu’ya da yeni görevinde muvaffakiyet diledi.

Törende Rektör Ünal, eski Dekan Elevli ile yeni Dekan Topcu’ya çiçek takdim etti.

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