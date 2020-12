Kış aylarında beslenme

Kışın doğru beslenme konusunda uyarılarda Diyetisyen F. Hüban Gönülol, “Soğukla mücadelede, vücut direncinin antioksidan etkiye sahip A, C, E vitaminlerinden zengin, çinko gibi minerallerin bulunduğu, prebiyotik ve probiyotik içeren gıdalar ile desteklenmesi; omega3 ve omega9 yağ asitlerinin alımının da arttırılması önemlidir” dedi.

Kış aylarında bağışıklık sisteminin düşmesi, vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. Soğuk havalarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için doğru beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Samsun Medicana Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen F. Hüban Gönülol, vatandaşlardan uyarılarda bulunarak, "C vitamini vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir silah olan bu vitamin yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunur. C vitamini kaybını önlemek için salatalarınızı da meyve suları gibi tüketmeden hemen önce hazırlayın ve limonu salatayı tüketeceğiniz zaman eklemeyi unutmayın. Antioksidan özelliği olan E vitamini açısından zengin kaynaklar olan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tahin gibi besinleri tüketmeye özen gösterin. Ara öğünlerde günlük en fazla 10 adet badem veya 10 fındık yiyin” diye konuştu.



“A Vitamini antienfeksiyon vitamin olarak da bilinir”

A vitamini vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çeken Diyetisyen Hüban Gönülol, “Antienfeksiyon vitamin olarak da bilinen bu vitamin yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunur. Çinko eksiklikleri enfeksiyonların görülme sıklığını arttırır. Çinko kaynakları kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinler; fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru baklagillerdir. Balık, balık yağı, fındık ve cevizde bulunan omega3 yağ asitleri güçlü bir antioksidandır ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlarda bulunan omega9 yağ asitleri de bağışıklık sistemini olumlu etkiler” şeklinde konuştu.



“Probiyotik ve prebiyotikler”

Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirecek besinleri sıralayan Gönülol, “Öğünlerinizde mutlaka yoğurt, ayran olsun. Sütlü tatlılar tercih edin. Her öğünde bol limonlu mevsim yeşillikleri ile dolu salata tüketin. Salatalarınıza muhakkak 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ve limon eklemeyi unutmayın. Ara öğünlerde mandalina, kivi, portakal, elma, greyfurt gibi taze meyveleri tercih edin. Bitki çaylarından özellikle kuşburnu, ıhlamur, ahududu, böğürtlen ve meyve çaylarına ağırlık vermeye çalışın ve çaylarınıza limon eklemeyi unutmayın. Haftada en az 2 gün mutlaka balık tüketin. Özellikle somon, çinekop, istavrit, levrek, çipura, hamsi mevsim balıklarıdır. Haftada 23 gün kuru baklagilleri pişirip yanında bol salata ile tüketin. Kahvaltınızda süt, peynir ve yumurtadan herhangi biri ya da ikisini bulundurun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.