Kış aylarında beslenme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış aylarında beslenme

İHA

Kış aylarında beslenme

Kışın doğru beslenme konusunda uyarılarda Diyetisyen F. Hüban Gönülol, “Soğukla mücadelede, vücut direncinin antioksidan etkiye sahip A, C, E vitaminlerinden zengin, çinko gibi minerallerin bulunduğu, prebiyotik ve probiyotik içeren gıdalar ile desteklenmesi; omega3 ve omega9 yağ asitlerinin alımının da arttırılması önemlidir” dedi.
Kış aylarında bağışıklık sisteminin düşmesi, vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. Soğuk havalarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için doğru beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Samsun Medicana Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen F. Hüban Gönülol, vatandaşlardan uyarılarda bulunarak, "C vitamini vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir silah olan bu vitamin yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunur. C vitamini kaybını önlemek için salatalarınızı da meyve suları gibi tüketmeden hemen önce hazırlayın ve limonu salatayı tüketeceğiniz zaman eklemeyi unutmayın. Antioksidan özelliği olan E vitamini açısından zengin kaynaklar olan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tahin gibi besinleri tüketmeye özen gösterin. Ara öğünlerde günlük en fazla 10 adet badem veya 10 fındık yiyin” diye konuştu.

“A Vitamini antienfeksiyon vitamin olarak da bilinir”
A vitamini vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çeken Diyetisyen Hüban Gönülol, “Antienfeksiyon vitamin olarak da bilinen bu vitamin yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunur. Çinko eksiklikleri enfeksiyonların görülme sıklığını arttırır. Çinko kaynakları kırmızı et ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinler; fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler, süt, peynir ve kuru baklagillerdir. Balık, balık yağı, fındık ve cevizde bulunan omega3 yağ asitleri güçlü bir antioksidandır ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlarda bulunan omega9 yağ asitleri de bağışıklık sistemini olumlu etkiler” şeklinde konuştu.

“Probiyotik ve prebiyotikler”
Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirecek besinleri sıralayan Gönülol, “Öğünlerinizde mutlaka yoğurt, ayran olsun. Sütlü tatlılar tercih edin. Her öğünde bol limonlu mevsim yeşillikleri ile dolu salata tüketin. Salatalarınıza muhakkak 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ve limon eklemeyi unutmayın. Ara öğünlerde mandalina, kivi, portakal, elma, greyfurt gibi taze meyveleri tercih edin. Bitki çaylarından özellikle kuşburnu, ıhlamur, ahududu, böğürtlen ve meyve çaylarına ağırlık vermeye çalışın ve çaylarınıza limon eklemeyi unutmayın. Haftada en az 2 gün mutlaka balık tüketin. Özellikle somon, çinekop, istavrit, levrek, çipura, hamsi mevsim balıklarıdır. Haftada 23 gün kuru baklagilleri pişirip yanında bol salata ile tüketin. Kahvaltınızda süt, peynir ve yumurtadan herhangi biri ya da ikisini bulundurun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19 Mayıs'ta EBA destek sınıfları oluşturuldu
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta EBA destek sınıfları oluşturuldu
Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa
Atakum zabıtasından yeni yıl denetimi
YEREL HABERLER Atakum zabıtasından yeni yıl denetimi
Rektör Ünal: “Mühendislik Fakültemizden beklentimiz yüksek” OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nda Topçu dönemi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Mühendislik Fakültemizden beklentimiz ...
Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan yılbaşı uyarısı: “Aşı öncesi virüse son darbemizi vuralım”
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü Oruç’tan yılbaşı uyarısı: “Aşı ...
Samsun’da yalancı ‘yaz’ Samsun’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 derece üstüne çıktı Samsun, geçen seneye oranla yüzde 20 daha az yağış aldı
YEREL HABERLER Samsun’da yalancı ‘yaz’ Samsun’da hava sıcaklığı ...
Alkollü sürücü yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü yayaya çarptı: 2 yaralı
Samsun'da sahte alkol operasyonunda 5 ton 856 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte alkol operasyonunda 5 ton 856 litre ...
'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş adamlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş adamlarını ...
Üreticiye büyük destek 52 yetiştiriciye otomatik sağım makinesi ve süt soğutma tankı
YEREL HABERLER Üreticiye büyük destek 52 yetiştiriciye otomatik ...
Samsun'da silahla yaralama şüphelisine adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralama şüphelisine adli kontrol
Ağabeyini silahla yaralayan genç tutuklandı
YEREL HABERLER Ağabeyini silahla yaralayan genç tutuklandı
İlkadım’da araçlara “Korona Virüsle Mücadele Temizlikle Başlar” yazısı
YEREL HABERLER İlkadım’da araçlara “Korona Virüsle Mücadele ...
SAMÜ Tıp Fakültesi 12 öğretim üyesi alacak Rektör Aydın: “Samsun'umuza layık bir tıp fakültesini hayata geçirmek boynumuzun borcudur”
YEREL HABERLER SAMÜ Tıp Fakültesi 12 öğretim üyesi alacak Rektör ...
Samsun TSO’nun bütçesi 12,4 milyon lira
YEREL HABERLER Samsun TSO’nun bütçesi 12,4 milyon lira
Samsun'da DEAŞ'tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Sinop NGS'de zemin etüt çalışmaları Çalışmalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sinop NGS'de zemin etüt çalışmaları Çalışmalar ...
Tekkeköy’de tarihi yol atağı devam ediyor
YEREL HABERLER Tekkeköy’de tarihi yol atağı devam ediyor
Belediye çalışanlarına korona testi
YEREL HABERLER Belediye çalışanlarına korona testi
Deprem istismarcısı dolandırıcı çetesinin lideri: Kimseye inanıp da para göndermeyin
YEREL HABERLER Deprem istismarcısı dolandırıcı ...
Canik'in tercihi Büyük Anadolu
YEREL HABERLER Canik'in tercihi Büyük Anadolu
Ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Ağabeyini tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Atakum Belediyesi’nden çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden çalışanlarına iş sağlığı ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X