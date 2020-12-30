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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji kahramanları yılbaşında ve kısıtlamada göreve hazır

İHA

Enerji kahramanları yılbaşında ve kısıtlamada göreve hazır

YEDAŞ, sorumluluk alanında bulunan 5 ilde tüketicilere kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için oluşturduğu 'yılbaşı ekipleri' ile 3 gün boyunca 7/24 görev başında olacak.
YEDAŞ'tan yapılan açıklamada yılbaşı gecesi ve kısıtlama günlerinde Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illeri ile bağlı bulunan tüm lokasyonlarda, enerji arzında söz konusu olabilecek aksama ya da arızalara anında müdahale edilmesi için 93 araç, 152 kişilik arıza ekibi ve 160 çağrı merkezi çalışanı görevlendirildi. Operasyonun sevk ve idaresi için oluşturulan 66 kişilik nöbetçi amir kadrosunun koordinasyonu sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Dağıtım merkezlerinde yaşanabilecek geçici arızalara, SCADA sistemi üzerinden uzaktan müdahale edebilecek ve OSOS sistemi üzerinden, herhangi bir çağrı alınmasına mahal kalmadan meydana gelecek arızanın tespiti ile ekip yönlendirmesini yapabilecek. 15 şebeke yönetim operatörü tüm gün boyunca hazır bulundurulacaktır” denildi.

"Çağrı merkezi ve mobil ekipler hazır"
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar kapsamında çağrı merkezine ek personel takviye edilirken, mobil ekipler her ihbarı anında değerlendirerek oluşabilecek arızalara karşı teyakkuzda bulunacak. 186 Çağrı Merkezi'ne gelen tüm çağrılara 3 saniye gibi kısa sürede cevap verilecek.

Anlık tüm kesintiler haber verilecek
Belirtilen dönemde yaşanabilecek anlık kesintilerde hızlı erişim sağlanabilmesi adına vardiya girişleri değiştirilmiş, önemli saat aralığı göz önünde bulundurularak çalışan sayıları yüzde 100 kapasiteye çıkarıldı. 7/24 tüm ihbar, şikâyet ve taleplerin karşılanacağı WeCall, WhatsApp, Webchat gibi uygulamaların takibini sağlayacak personel sayıları artırıldı. SMS ekibi güçlendirilerek anlık tüm kesintilerden tüketicilerin bilgilendirilmesi planlandı.
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ise tüm önlemler alındığını belirterek, “Yılbaşı gecesi ve 3 gün sürecek kısıtlama süresince çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin hazırdır. Yeni yıl gecesi oldukça yoğun bir enerji sarfiyatı olacak. Sorumluluk alanımız olan Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde ekipler oluşturuldu. Kısıtlama süresi boyunca ve yoğun enerji kullanımının olduğu bu günlerden başarıyla çıkacağız. Bunun için tüm önlemleri aldık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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