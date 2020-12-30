Terme Belediyesi’nden açıklama

Terme Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı B.K’nın tutuklanması olayıyla ilgili açıklamada bulundu.

Terme Belediyesi'nden “Kamuoyuna duyuru” başlıklı yapılan açıklamada, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı B.K’nın tutuklanmasının ardından bazı basınyayın organlarında Terme Belediyesi hedef gösterilerek haber yapılan asılsız iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu daire başkanı kurumumuzda 20142019 yılları arasında Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmış. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hemen öncesi 15 Şubat 2019 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde haberlerde adı geçen Mali İşler Müdürü B.K, hem Belediye Başkan Yardımcılığından hem de Mali Hizmetler Müdürlüğü görevinden alınarak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmenin ardından izine ayrılan söz konusu müdür, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne geçmek istediğini beyan etmiş, bu isteği olumlu karşılanmış ve belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Ayrıca; basın organlarında 2014 yılında ödemesi gerçekleştirilen işçi ikramiyeleri ile ilgili iddia edilen zimmetsenet iddiaları ile ilgili kurumumuza ulaştırılmış herhangi bir bilgi, belge veya beyan bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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