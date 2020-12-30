Samsun'da 'gönüllü karantina' çağrısı



Zeynep Irmak ÖCAL/ SAMSUN (DHA)SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları uyararak, "Gelin hep beraber yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aşı öncesi virüse son darbemizi vuralım. Rehavet en büyük düşmanımız. Kendimize gönüllü karantina uygulayalım" dedi.

Koronavirüs vaka sayısında yüzde 100 artış yaşandığı Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar, etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kentteki vaka sayısında yüzde 35 azalma olduğunu belirtti. Kentteki denetimler devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları uyardı. Rehavetin en büyük düşman olduğunu vurgulayan Oruç, gönüllü karantina çağrısı yaptı.

`EVİMİZE VİRÜSÜ TAŞIMAYALIM´

Samsun´da alınan önlemler, yapılan denetimler ve halkın kurallara uyum noktasında gösterdiği destekle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalandığını söyleyen Oruç, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Samsunlulara gönüllü karantina çağrısı yaptı. Oruç, "Eylül ve ekim döneminde vakalar düştü diyerek Samsun olarak bir kez rehavete kapıldık, bu rehavetin karşılığını hızla artan vaka sayılarımızla gördük. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Virüsün tuzağına bir kez düştük, ikinci kez bunu yapmayalım. Yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama öncesindeki günlerde de kendimize gönüllü karantina uygulayalım. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Evimize virüsü taşımayalım. Yeni yıla koronavirüsten uzak bir şekilde girelim" diye konuştu.

`YILBAŞI GECESİ AKRABALARIYLA BİR ARAYA GELMEYİ PLANLAYAN AİLELER VAR´

Türkiye´de olduğu gibi Samsun´da da son dönemde görülen vakaların yüzde 70´inin halen aile içi bulaş olduğunu söyleyen Oruç, "Gelin hep beraber, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, aşı öncesi virüse son darbemizi vuralım. İl olarak Valiliğimiz önderliğinde, tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla büyük bir mücadele gösterdik. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yolun sonundaki ışık gözüktü. Bu son adımlarda hata yapmayalım. Aşı süreci tamamlanana kadar önümüzdeki birkaç ayı büyük bir dikkatle maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına uyarak geçirelim. Rehavet en büyük düşmanımız. Zaman rehavete girme değil, önlemlere çok daha sıkı sarılma zamanı. Yılbaşı gecesi yakın konumlarda ya da aynı binada olup akrabalarıyla ya da aile dostlarıyla bir araya gelmeyi planlayan aileler var. Bu hareket virüsü eve davet edip, soframıza misafir etmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Herkes akrabalarını, sevdiklerini, hep beraber mutlu oldukları günleri özledi. Ama bu dönem özlem giderme dönemi değil. Kurallara uyalım, önlemlerimizi alalım, virüsün bulaşma gücünü azaltalım. Bu yılbaşı, sessiz yılbaşı olsun ki gelecek yıllarda yeni yıla daha mutlu, hastalıktan uzak, sağlıklı bir şekilde girebilelim" ifadelerini kullandı. DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2020-12-30 13:44:12



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