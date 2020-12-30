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Terme’den TÜBİTAK hamlesi Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, OMÜ, Samsun Üniversitesi ve Terme Belediyesi ile protokol imzaladı

İHA

Terme’den TÜBİTAK hamlesi Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, OMÜ, Samsun Üniversitesi ve Terme Belediyesi ile protokol imzaladı

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Bilim Toplum Projeleri 2020 Çağrı döneminde yapılacak projelerle ilgili Terme Belediyesi, Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteler ve belediyeden güçlü destek
Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu’nun destekleriyle imzalanan protokollerle TÜBİTAK Bilim Toplum Desteklerine yönelik hazırlanan projelerin yapılabilirlik kapasitesi ve içeriği güçlendirildi. OMÜ, konuşmacı, uzman ve atölye lideri desteği; planetaryumun ücretsiz kullanımı, projenin değerlendirilmesi gibi konularda Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne destek verirken, Samsun Üniversitesi ise Türk Havacılık ve Uzay Çalışmaları ile ilgili konuşmacı desteği ve havacılık kulübünün projeye katılımını sağlayacak. Terme Belediyesi de projelerin tanıtım materyallerinin çoğaltılması, ulaşım, ilan ve reklam sistemlerinin kullanımı konularında projelere destek verecek.

“TÜBİTAK bilim toplum çağrısına iki proje hazırlıyoruz”
Proje ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Bu yıl yoğun bir çaba sarf ederek ekip arkadaşlarımla TÜBİTAK’a iki (2) proje başvurusu sunacağız. Bunun için Kaymakamımız Murat Zadeleroğlu’nun önderliğinde ve Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç’ın katkılarıyla 3 protokol imzaladık. Projelerimizden biri TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Çağrısına yönelik Mühendislik Tasarım Okulu projesidir. Projeyle 8. Sınıfı bitiren 24 öğrencimiz 7 gün süreyle uygulamalı atölye çalışmaları, gözlemler, mühendislik tasarımları ve deneysel çalışmalar gerçekleştirecek. İkincisi ise TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısına yönelik Terme Bilim Şenliği adlı projedir. Bu projede 3 gün süreyle ilçemizde bilim şenliği düzenleyerek atölye çalışmaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları, gökyüzü gözlemleri, eğlenceli deneyler, sanat etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Etkinliklere en az 1500 kişinin uygulamalı olarak katılmasını ve toplamla 20 bin kişinin şenlik alanını ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

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