Bafra’da huzur ve güven uygulaması

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi "Türkiye GüvenHuzur Uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve metruk binalarda denetimler yapıldı.

Kamu düzeninin devamlılığının sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bafra’da da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları civarında, vatandaşların yoğun olarak bulundukları bölgeler bulvar, cadde, meydan, sokaklar, otogar, AVM, pazar yerlerinde, park bahçelerde, metruk binalarda uygulama yapan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşların HES kodu, UYAP ve GBT kayıtlarını sorgulayarak yılbaşı öncesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

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