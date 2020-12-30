KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı, “Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli kurum. Dolayısıyla toplumumuzun güçlü olabilmesi, evliliklerin ve ailenin sağlıklı devamı için çalışmamız, aile kalabilmenin yollarını bulup, geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

KADEM Samsun Temsilciliği Evlilik ve aile Okulu Eğitimlerine Kovid19 pandemisi nedeniyle online ortamda devam ediyor. Şubat 2020 tarihinde başlanan eğitimler, dijital olarak her hafta farklı konu ve konuklarla katılımcılarına faydalı bilgiler aktarıyor. Kadın ve erkek arasındaki iletişim becerilerini geliştirmek, evliliğe aday olan gençlerin, evli bireylerin evlilik ilişkileri ve aile yaşamıyla ilgili farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmak, evlilik ve aile değerlerinin genç yetişkinlere sağlıklı aktarımının yapılmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen evlilik ve aile okulunda çok çeşitli konu başlıkları yer alıyor.



Evlilik ve aile temalı 15 farklı konu başlığında eğitimler veriliyor

Eşlerin problem çözme becerilerini artırmak amacıyla evlilik öncesi ilişkiler, evliliğe hazırlık ve evlilik süreçleri tüm yönleriyle ele alınırken, psikolog, aile danışmanı, sosyolog, ilahiyatçı, akademisyen, çocuk gelişimi uzmanı vb. alanında uzman konuşmacıların sunumuyla 15 farklı konu başlığında eğitimler veriliyor.

Son haftanın konularında Evlilikte Uyum ve Mahremiyet Konusu ile Samsun İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Emine İpekdal ve Ailede Bilinçli Medya Kullanımı konusunda da Medya ve İletişim Uzmanı Meral Kıvırcı yer aldı.



“Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli kurum”

Eğitimlerin pandemi nedeniyle online ortamda devam ettiğini belirten Meral Kıvırcı, “Aile olmak sadece bir evde kadınerkek olarak tanımlanabilir fakat aile iki kişiden çok daha fazlasını ifade eder. Eşler, çocuklar, akrabalar olarak çok daha geniş bir kurum olarak değerlendirilir. Günümüzde en önemli konu; ailenin mevcudiyetini koruyabilmek, sağlıklı olarak devamını sağlamak, aile olmaktan çok, aile kalabilmeyi amaç edinmek. Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli kurum, dolayısıyla toplumumuzun güçlü olabilmesi, evliliklerin ve ailenin sağlıklı devamı için çalışmamız, aile kalabilmenin yollarını bulup, geliştirmemiz gerekiyor. Katılımcılarımızla tamamladığımız eğitimlerimize aralıksız devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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