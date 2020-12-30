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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin kişinin çalışacağı "Tekstilkent"e ilk kazma

İHA

3 bin kişinin çalışacağı "Tekstilkent"e ilk kazma

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 13 tekstil fabrikasının yer alacağı ve 3 bin kişinin istihdamını sağlayacak "Tekstilkent" için kazı çalışmalarının başladığını duyurdu.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 94 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve 13 tekstil fabrikasına ev sahipliği edecek Tekstilkent projesi için iki fabrikanın kazı çalışmalarına başladığını söyledi. 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak projede ilk adımlar atıldı.
Tekstilkent projesi ile 3 bin kişilik bir istihdamın hedeflendiğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Geçen yıl göreve geldikten sonra proje alanımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan satın almıştık. 13 yatırımcımızın buradan yer tahsislerini tamamladık ve yatırımcılarımızın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda hibe sözleşmelerini yaptık. İki firmamız atölye çalışmaları için ilk kazmayı vurmuş oldular. En kısa zamanda temelini atmayı hedefliyoruz. İnşallah 45 ay gibi kısa bir sürede iki fabrikamız da faaliyete geçmiş olacak" dedi.
Pandemi sürecinin etkilerinin azalmasıyla birlikte diğer firmaların da yatırıma başlayacağını duyuran Başkan Doğan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle yapmayı planladığımız projelerde aksamalar meydana geldi. Pandemi sürecinin etkilerinin azalmaya başlaması ile birlikte diğer firmalarımızın da yatırıma başlayacağını umut ediyoruz. Yatırımımız bittiğinde burada 3 bin kişilik bir istihdam hedefimiz var. Hem yatırımcı arkadaşlarımıza hem Çarşambamıza hem de Çarşambamızda istihdam bekleyen insanlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Çarşamba'ya büyük istihdam
Çarşamba'da hem tekstil hem de tarımsal sanayi anlamında yeni yatırım alanları oluşturduklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yılın ilk günlerinde Salça Fabrikası ile alakalı sözleşmemizi imzalama aşamasına geçeceğiz. Çarşamba Belediyesi'nin yer tahsisleri, yatırımcıların beraberliğinde ve bu güç birliği içerisinde ilçemize hem tekstil hem de tarımsal sanayi anlamında yeni yatırımlar ve yeni istihdam alanları oluşturmuş olacak. Belediyeyatırımcı iş birliği ile bu şekilde büyük bir istihdam kaynağı Çarşambamızda ilk kez olacak. Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarına da yakın bir vakitte başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Aş ve iş konusunda vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için Çarşamba Belediye'si olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Planladığımız projelerimiz tamamlandığında ilçemizde 5 bin kişilik bir istihdam alanını Çarşambalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çarşambamızın için çok güzel olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü insanların en önemli konusu aş ve iş. Aş ve iş konusunda sıkıntı çekmeyeceği günler için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimize, ilçemize, memleketimize, yatırımcılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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