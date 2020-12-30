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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 15 olayda 32 gözaltı

İHA

Samsun’da 15 olayda 32 gözaltı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 15 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, Atakum, Havza ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucunda; İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde 11 Aralık Cuma günü şüpheli 1 şahsın aracında yapılan arama neticesinde 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 milimetre tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bafra ilçesi Azad Mahallesi’nde 12 Aralık Cuma günü şüpheli 2 şahsa ait 2 ayrı adreste yapılan arama neticesinde 1.520 gram kubar esrar maddesi, 139 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurulu oyun masası, çok sayıda iskambil kağıdı, çok sayıda yazboz defteri, 1 adet veresiye defteri, 13 adet şişe bira, 1 adet teneke bira ele geçirildi. 13 kişiye 1593 sayılı Kanun’a muhalefet (sokağa çıkma, toplu etkinlik) suçundan toplam 41 bin 340 TL idari yaptırım uygulanarak olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi ile İlkadım ilçesinde 12 Aralık Pazar günü suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 4 şüpheli şahsın 6 farklı adresinde yapılan arama neticesinde 52 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde 18 Aralık Cuma günü şüpheli 1 şahsa ait bağ evinde yapılan arama neticesinde 13 gram kubar esrar maddesi ile 4 adet kova diye tabir edilen plastik şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Köklük Mahallesi’nde 12 Aralık 18 Aralık Cuma günü önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edildiği esnada şüpheli 5 şahsın araç ve üst araması neticesinde 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara 5326 sayılı Kanun’un 32. maddesi gereği sokağa çıkma ihlali nedeniyle toplam 15 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı. Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi’nde 20 Aralık Pazar günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 5 gram kubar esrar maddesi, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet içerisinde esrar kalıntıları olan kavanoz, 2 adet esrar kullanma aparatı olan kova düzeneği, 1 adet kapak tabir edilen alüminyum folyo ve 1 adet kokain kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Yeşilırmak ve Aşağı Dikencik Mahallelerinde 22 Aralık Salı günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Tumba" ile yapılan arama neticesinde 240 gram kubar esrar maddesi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 34 adet fişegi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahıs gözaltına alındı. Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 23 Aralık Çarşamba günü şüpheli 1 şahsın yapılan üst araması neticesinde 3 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde 25 Aralık Cuma günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 5 gram kubar esrar maddesi, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet 7.65 milimetre tabanca, 14 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 87 adet şişe bira, çok sayıda iskambil kâğıdı ve yazboz veresiye defteri ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Havza ilçesi Cevizlik Mahallesi'nde 25 Aralık Cuma günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 1.430 gram kubar esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 5 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 104 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 25 Aralık Cuma günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 40 gram kubar esrar maddesi, 3 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan pet şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde 28 Aralık Pazartesi günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 24 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesi'nde 28 Aralık günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 5 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bafra ilçesi Çetinkaya Mahallesi'nde 29 Aralık Salı günü yol kontrol ve uygulama noktasında şüpheli 1 şahsın araçtan inerek kaçtığı istikamette yapılan arama neticesinde 16 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 29 Aralık günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 17 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

15 olayda 32 gözaltı
Toplam 15 olayda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu olaylar sonucunda 3 bin 289 gram kubar esrar maddesi, 139 kök kenevir bitkisi, 106 adet sentetik uyuşturucu hap, 178 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfitamin uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 165 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, 9 adet kova tabir edilen plastik şişe, 2 adet içerisinde esrar kalıntıları olan kavanoz, 1 adet kapak tabir edilen alüminyum folyo, 3 adet kurulu oyun masası, 101 adet şişe bira, çok sayıda iskambil kâğıdı ve 1 adet veresiye defteri ele geçirildi. 57 bin TL idari yaptırım uygulandı.

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