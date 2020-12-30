Yıldız: "Öğrencilerin yüzde 66'sı uzaktan eğitimden mahrum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız: "Öğrencilerin yüzde 66'sı uzaktan eğitimden mahrum"

İHA

Yıldız: "Öğrencilerin yüzde 66'sı uzaktan eğitimden mahrum"

EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yaptıkları anket sonucunda Samsun il genelinde 90 bin (yüzde 34) öğrencinin uzaktan eğitimden faydalandığını, 175 bin (yüzde 66) öğrencinin ise uzaktan eğitimden mahrum kaldığını söyledi.
“Uzaktan eğitime erişimde yaşanan sorunlar” üzerine EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şubesi tarafından bir anket düzenlendi. Ankete 83 bin 277 öğrencinin öğretmen ve yöneticileri katılarak soruları cevaplandırdı. Anketin sonucunun açıklanmasının ardından EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız açıklamalarda bulundu.
Anketin sonucunu değerlendiren Hamdi Yıldız, “EğitimBirSen 1 Nolu Şube olarak düzenlediğimiz ‘Uzaktan Eğitime Erişim ve Online Sınavlarla’ ilgili anketimiz sonuçlandı. Anketimize 83 bin 277 öğrencinin öğretmen ve yöneticileri katılarak soruları cevaplandırdı. En önemli sorulardan biri olan ‘kaç öğrencinin uzaktan eğitime eriştiğinin’ cevabı ise yüzde 34. Örgün eğitime devam eden 265 bin öğrenci sayımızı göz önüne alırsak şu anda il genelinde 90 bin öğrencimiz uzaktan eğitimden faydalanırken, 175 bin öğrenci, yani öğrencilerin yüzde 66’sı bu eğitimden mahrum kalmaktadır” dedi.

“Online sınavlarda da durum farklı değil, sınavlar online girişler offline”
Başkan Hamdi Yıldız, online sınavlarla ilgili olarak da, “Ankete katılanların yüzde 52.7’si yapılan sınavları güvenilir ve geçerli bulmadığı yönünde görüş beyan etmiştir. Online sınava katılanlardan uzaktan eğitime katılım sağlayan yüzde 34’lük kesim, uzun süreli uzaktan eğitim derslerinin sınava girme isteğini azalttığı, sınavın hafta içi ders saatleri sonrasında olması girişi azaltan etkenlerden olduğunu, TYT ve LGS gibi sınavların yüz yüze yapılacağı bir zeminde deneme sınavlarının online yapılması ve sınav sorularının paylaşılıyor olmasının da sınava olan cazibeyi ortadan kaldırdığını, altyapının yetersizliği, öğrencilerin soruları cevaplarken sistemin takılması, sınav devam ederken düşülmesi sınava girişleri daha da azalttığı görüşünü savunmaktadırlar. Günde 810 saat uzaktan eğitime erişme çabası veren öğrencilerin bunun üzerine bir de dijital ortamda sınava girmeye zorlanması milli eğitim müdürlüğünün öğrencilerin akademik yönden gelişiminden ziyade sayılar üzerinden alınacak sonuç odaklı bir çalışma görüntüsü vermektedir. Gerçekleri görmezden gelen bu yaklaşım her zaman olduğu gibi reklam kokmaktadır” diye konuştu.

“Erişim cep telefonları ile sağlanıyor”
Erişimin en çok cep telefonları üzerinden sağlandığına da değinen Başkan Yıldız, “Öğrencilerinizin 'uzaktan eğitime erişimi hangisi ile gerçekleşmektedir' sorusuna velilerimizin verdiği cevaba göre, öğrencilerimizin yüzde 72’lik çoğunluğu uzaktan eğitime cep telefonlarını kullanarak katılmaktadır. Çocuklarımız yüzde 19 oranında ise bilgisayar kullanarak uzaktan eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini ifade etmişlerdir. Yüzde 8’lik kısmın tableti var ve TV/uydu ise an az kullanılan erişim aracıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizin büyük çoğunluğu maalesef cep telefonlarıyla derslere katılmaya çalışmaktadır. Bu durumun da ne kadar verimli olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öğretmen ve idarecilerimiz pandemi sürecinde bakanlığımız tarafından uygulanan uzaktan eğitim çalışmalarının kısmen faydası olduğunu düşünüyorlar. Anketimiz katılımcılarının yüzde 66’sı böyle düşünürken yüzde 6,3’ü bu faaliyetlerin hiçbir faydası olmadığı kanaatinde. Katılımcıların yüzde 27’lik kısmının bu konuda düşüncesi olumlu yönde” ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerin kullandığı çevrimiçi programlar hakkında da konuşan Yıldız, şunları söyledi:
“Öğretmenlerimizin yüzde 61’lik kısmı uzaktan eğitim faaliyetlerini bakanlığımızın EBA platformu üzerinden yürüttüklerini ifade etmekteler. Yüzde 39’luk kısım ise Zoom gibi programlar kullanarak öğrencileriyle uzaktan eğitimini gerçekleştirmektedirler. Okul yöneticilerimize sorulan bir soruya göre de çocuklarımızın yarıdan az kısmı (yüzde 49) ancak gereğince uzaktan eğitim erişmektedir. Erişim oranı okulun bulunduğu ilçe merkezi ya da mahalleye göre değişmektedir. Kırsal bölgeleri fazla olan ilçelerimizde katılım oranı daha da düşmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da 15 olayda 32 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 15 olayda 32 gözaltı
153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
3 bin kişinin çalışacağı "Tekstilkent"e ilk kazma
YEREL HABERLER 3 bin kişinin çalışacağı "Tekstilkent"e ilk kazma
Kıvırcı: “Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli kurum”
YEREL HABERLER Kıvırcı: “Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli ...
Vali Dağlı: “Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyeti geliştirilmeli” Samsun'da kamu, üniversite ve sanayi iş birliği değerlendirildi
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme ...
Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı
YEREL HABERLER Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 ...
Samsun'da 3 kişi 153 paket bonzai ile yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi 153 paket bonzai ile yakalandı
"Sebat" kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER "Sebat" kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Sazak Deresi ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Sazak Deresi ıslah ediliyor
Bafra’da huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Bafra’da huzur ve güven uygulaması
Göz hastalıkları baş ağrısına yol açabilir Nöro-oftalmolojinin belirtileri
YEREL HABERLER Göz hastalıkları baş ağrısına yol ...
Başkan Demir: “Hepimizin performansı ölçülecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hepimizin performansı ölçülecek”
Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde ...
Samsun’da pandemi döneminde 1800’ü aşkın kişiye psikolojik destek ’Psiko-sosyal destek’ hattına en çok karantinaya uymayan kişilere yönelik öfke dolu aramalar geliyor
YEREL HABERLER Samsun’da pandemi döneminde 1800’ü aşkın kişiye ...
Ertuğrul Sağlam: “İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “İkinci yarıdaki takviyeler ile ...
Korona salgınının gayrimenkul fiyatlarına etkisi Ekinci: “Korona döneminde ticari gayrimenkul fiyatları faiz düşüşünden olumlu, tüketici güveni düşüşünden ise olumsuz etkilendi"
YEREL HABERLER Korona salgınının gayrimenkul fiyatlarına ...
Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu
YEREL HABERLER Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu
Samsun'da 'gönüllü karantina' çağrısı
YEREL HABERLER Samsun'da 'gönüllü karantina' çağrısı
Terme’den TÜBİTAK hamlesi Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, OMÜ, Samsun Üniversitesi ve Terme Belediyesi ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER Terme’den TÜBİTAK hamlesi Terme İlçe Milli Eğitim ...
Sağlık çalışanları, arkadaşlarını anarken gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, arkadaşlarını anarken ...
Hayırsever çiftten ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Hayırsever çiftten ihtiyaç sahiplerine yardım
Terme Belediyesi’nden açıklama
YEREL HABERLER Terme Belediyesi’nden açıklama
Özman: "Altın olması gereken fiyatta" "Fiyatların düşmesi durabilir ama en azından belli bir süre stabil devam eder"
YEREL HABERLER Özman: "Altın olması gereken fiyatta" "Fiyatların ...
Enerji kahramanları yılbaşında ve kısıtlamada göreve hazır
YEREL HABERLER Enerji kahramanları yılbaşında ve kısıtlamada göreve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X