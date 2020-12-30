Yıldız: "Öğrencilerin yüzde 66'sı uzaktan eğitimden mahrum"

EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yaptıkları anket sonucunda Samsun il genelinde 90 bin (yüzde 34) öğrencinin uzaktan eğitimden faydalandığını, 175 bin (yüzde 66) öğrencinin ise uzaktan eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

“Uzaktan eğitime erişimde yaşanan sorunlar” üzerine EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şubesi tarafından bir anket düzenlendi. Ankete 83 bin 277 öğrencinin öğretmen ve yöneticileri katılarak soruları cevaplandırdı. Anketin sonucunun açıklanmasının ardından EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız açıklamalarda bulundu.

Anketin sonucunu değerlendiren Hamdi Yıldız, “EğitimBirSen 1 Nolu Şube olarak düzenlediğimiz ‘Uzaktan Eğitime Erişim ve Online Sınavlarla’ ilgili anketimiz sonuçlandı. Anketimize 83 bin 277 öğrencinin öğretmen ve yöneticileri katılarak soruları cevaplandırdı. En önemli sorulardan biri olan ‘kaç öğrencinin uzaktan eğitime eriştiğinin’ cevabı ise yüzde 34. Örgün eğitime devam eden 265 bin öğrenci sayımızı göz önüne alırsak şu anda il genelinde 90 bin öğrencimiz uzaktan eğitimden faydalanırken, 175 bin öğrenci, yani öğrencilerin yüzde 66’sı bu eğitimden mahrum kalmaktadır” dedi.



“Online sınavlarda da durum farklı değil, sınavlar online girişler offline”

Başkan Hamdi Yıldız, online sınavlarla ilgili olarak da, “Ankete katılanların yüzde 52.7’si yapılan sınavları güvenilir ve geçerli bulmadığı yönünde görüş beyan etmiştir. Online sınava katılanlardan uzaktan eğitime katılım sağlayan yüzde 34’lük kesim, uzun süreli uzaktan eğitim derslerinin sınava girme isteğini azalttığı, sınavın hafta içi ders saatleri sonrasında olması girişi azaltan etkenlerden olduğunu, TYT ve LGS gibi sınavların yüz yüze yapılacağı bir zeminde deneme sınavlarının online yapılması ve sınav sorularının paylaşılıyor olmasının da sınava olan cazibeyi ortadan kaldırdığını, altyapının yetersizliği, öğrencilerin soruları cevaplarken sistemin takılması, sınav devam ederken düşülmesi sınava girişleri daha da azalttığı görüşünü savunmaktadırlar. Günde 810 saat uzaktan eğitime erişme çabası veren öğrencilerin bunun üzerine bir de dijital ortamda sınava girmeye zorlanması milli eğitim müdürlüğünün öğrencilerin akademik yönden gelişiminden ziyade sayılar üzerinden alınacak sonuç odaklı bir çalışma görüntüsü vermektedir. Gerçekleri görmezden gelen bu yaklaşım her zaman olduğu gibi reklam kokmaktadır” diye konuştu.



“Erişim cep telefonları ile sağlanıyor”

Erişimin en çok cep telefonları üzerinden sağlandığına da değinen Başkan Yıldız, “Öğrencilerinizin 'uzaktan eğitime erişimi hangisi ile gerçekleşmektedir' sorusuna velilerimizin verdiği cevaba göre, öğrencilerimizin yüzde 72’lik çoğunluğu uzaktan eğitime cep telefonlarını kullanarak katılmaktadır. Çocuklarımız yüzde 19 oranında ise bilgisayar kullanarak uzaktan eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini ifade etmişlerdir. Yüzde 8’lik kısmın tableti var ve TV/uydu ise an az kullanılan erişim aracıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizin büyük çoğunluğu maalesef cep telefonlarıyla derslere katılmaya çalışmaktadır. Bu durumun da ne kadar verimli olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öğretmen ve idarecilerimiz pandemi sürecinde bakanlığımız tarafından uygulanan uzaktan eğitim çalışmalarının kısmen faydası olduğunu düşünüyorlar. Anketimiz katılımcılarının yüzde 66’sı böyle düşünürken yüzde 6,3’ü bu faaliyetlerin hiçbir faydası olmadığı kanaatinde. Katılımcıların yüzde 27’lik kısmının bu konuda düşüncesi olumlu yönde” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin kullandığı çevrimiçi programlar hakkında da konuşan Yıldız, şunları söyledi:

“Öğretmenlerimizin yüzde 61’lik kısmı uzaktan eğitim faaliyetlerini bakanlığımızın EBA platformu üzerinden yürüttüklerini ifade etmekteler. Yüzde 39’luk kısım ise Zoom gibi programlar kullanarak öğrencileriyle uzaktan eğitimini gerçekleştirmektedirler. Okul yöneticilerimize sorulan bir soruya göre de çocuklarımızın yarıdan az kısmı (yüzde 49) ancak gereğince uzaktan eğitim erişmektedir. Erişim oranı okulun bulunduğu ilçe merkezi ya da mahalleye göre değişmektedir. Kırsal bölgeleri fazla olan ilçelerimizde katılım oranı daha da düşmektedir.”

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