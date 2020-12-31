Korona virüste korkunç aile faktörü: 1 korona hastası diğer aile bireylerini ölüme götürüyor Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Son 4 ayda bütün aile fertlerinin enfekte olduğunu görüyoruz, yılbaşında bir araya gelmeyin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüste korkunç aile faktörü: 1 korona hastası diğer aile bireylerini ölüme götürüyor Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Son 4 ayda bütün aile fertlerinin enfekte olduğunu görüyoruz, yılbaşında bir araya gelmeyin"

İHA

Korona virüste korkunç aile faktörü: 1 korona hastası diğer aile bireylerini ölüme götürüyor Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Son 4 ayda bütün aile fertlerinin enfekte olduğunu görüyoruz, yılbaşında bir araya gelmeyin"

Uzmanlar yılbaşı yaklaşırken Covid19 bulaş riskinden dolayı evlerde veya herhangi bir mekanda toplu eğlenceler yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya da 34 aydır ailedeki bir kişinin bütün aile fertlerini enfekte ettiğini belirterek korona virüs hastalarının akciğerlerini inceledi.
Samsun'da özellikle korona virüs vakalarının yüzde 100 oranında artış gösterdiği zamanlarda uzmanlar akraba ziyaretlerini virüsün yayılmasında en önemli faktör olarak gösteriyordu. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya ise aile içinde bulaşın çok olduğu belirterek korona virüs hastası kişilerin özellikle yaşlıları yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre yaptığını söyledi.
Farklı aileden yaşları yüksek olan 4 kişinin akciğer tomografilerini de inceleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya genellikle hastaların akciğerlerinin hava yerine bir sıvı ile dolduğunu belirterek, "Biz martnisan aylarından sonra Türkiye'de korona virüs vakalarının ilk olduğu dönemlerde genelde her ailede bir kişinin enfekte olduğunu görüyorduk. Onu kontrol altına almaya çalışıyorduk. Oysa son 34 aydır ailedeki bir kişinin bütün aile fertlerini enfekte ettiğini ve en az 5 ile 10 kişilik bir ailede herkesin enfekte olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin en az 12 tanesinin özellikle yaşlı kişileri yoğun bakıma düşürecek kadar zatürre olduğunu gördük" dedi.

"Tomografilerde yaygın buzlu camlar ve sıvı"
Farklı ailelerden 4 kişinin akciğer tomografilerine bakan Prof. Dr. Özkaya, "82 yaşındaki 4 çocuğu da korona virüse yakalanmış bir hastanın filmine bakarsak, akciğerlerinde yaygın pnönomoni olduğunu görüyoruz. Bu kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Artık eskisi gibi ailede tek tük enfektelere bakmıyoruz. Ailenin tamamı enfekte oluyor ve özellikle yaşlıları çok ciddi zatürreye döndürecek klinik durumlarla karşılaşıyoruz. 58 yaşında genç bir annenin akciğerlerine bakıyoruz. 3 çocuğunun hepsi ve eşi de enfekte olmuş. Ailede bir kişi enfekte olunca hepsini enfekte etmiş. Maalesef içlerinde immün direnci en düşük olan ve yaşı en büyük olanın akciğerleri solunum yetmezliğine gidecek şekildedir. Her iki akciğerinde de yaygın infiltrasyonla tedavi veriyoruz. Hasta hayati tehlikeyi atlattı. 63 yaşında bir hastanın akciğerlerini inceliyoruz. 63 yaşındaki bu anne yaşıyor ama bu kişilerinin anneannelerini ve babaannelerini Kovid19 dolayısıyla kaybettik" diye konuştu.

"Yılbaşı eğlencesine son vermenizi istiyoruz"
Fransa'da yapılan bir araştırmada virüsün en çok iş ortamlarında ve aile yemeklerinde bulaştığının saptandığını söyleyen Özkaya, "Mart, nisan ve mayıs aylarında tek tek vaka gördüğümüzde şaşırıyorduk. Şimdi bütün ailenin bireyleri enfekte oluyor ve bunlardan yaşlı olanlarını ciddi akciğer komplikasyonlarından dolayı yoğun bakıma almak zorunda kalıyoruz. Özellikle Fransa'da yapılan araştırmalarda enfekte etme oranının en yüksek iş toplantılarında ve aile yemeklerinde olduğunu saptamışlar. Özellikle yaklaşan yılbaşı nedeniyle gerçekten sevdikleriniz düşünüyorsanız, yılbaşını ayrı ayrı yerlerde geçireceksiniz. İş toplantıları online döndü ama ailelerin de bir araya gelmemesi gerekiyor. Yılbaşında sizden isteğimiz lütfen bir arada olmayın ve ayrı ayrı geçirin. Yılbaşı eğlencesine son vermenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burak Çalık: "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın" Samsunspor’da futbolcular şampiyonluktan emin Burak Çalık ve Kevin Boli şampiyonluk istiyor
YEREL HABERLER Burak Çalık: "Kimsenin bize olan inancı ...
Yıldız: "Öğrencilerin yüzde 66'sı uzaktan eğitimden mahrum"
YEREL HABERLER Yıldız: "Öğrencilerin yüzde 66'sı uzaktan eğitimden ...
Samsun’da 15 olayda 32 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 15 olayda 32 gözaltı
153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 153 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
3 bin kişinin çalışacağı "Tekstilkent"e ilk kazma
YEREL HABERLER 3 bin kişinin çalışacağı "Tekstilkent"e ilk kazma
Kıvırcı: “Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli kurum”
YEREL HABERLER Kıvırcı: “Aile, toplumu geleceğe taşıyan en önemli ...
Vali Dağlı: “Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme kabiliyeti geliştirilmeli” Samsun'da kamu, üniversite ve sanayi iş birliği değerlendirildi
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Öğrencilerin sanayi ile hareket edebilme ...
Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 arttı
YEREL HABERLER Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 18 bin 659 ...
Samsun'da 3 kişi 153 paket bonzai ile yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi 153 paket bonzai ile yakalandı
"Sebat" kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER "Sebat" kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Sazak Deresi ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Sazak Deresi ıslah ediliyor
Bafra’da huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Bafra’da huzur ve güven uygulaması
Göz hastalıkları baş ağrısına yol açabilir Nöro-oftalmolojinin belirtileri
YEREL HABERLER Göz hastalıkları baş ağrısına yol ...
Başkan Demir: “Hepimizin performansı ölçülecek”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hepimizin performansı ölçülecek”
Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde ...
Samsun’da pandemi döneminde 1800’ü aşkın kişiye psikolojik destek ’Psiko-sosyal destek’ hattına en çok karantinaya uymayan kişilere yönelik öfke dolu aramalar geliyor
YEREL HABERLER Samsun’da pandemi döneminde 1800’ü aşkın kişiye ...
Ertuğrul Sağlam: “İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “İkinci yarıdaki takviyeler ile ...
Korona salgınının gayrimenkul fiyatlarına etkisi Ekinci: “Korona döneminde ticari gayrimenkul fiyatları faiz düşüşünden olumlu, tüketici güveni düşüşünden ise olumsuz etkilendi"
YEREL HABERLER Korona salgınının gayrimenkul fiyatlarına ...
Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu
YEREL HABERLER Anızı ateşe verdi, kavaklığı yakıyordu
Samsun'da 'gönüllü karantina' çağrısı
YEREL HABERLER Samsun'da 'gönüllü karantina' çağrısı
Terme’den TÜBİTAK hamlesi Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, OMÜ, Samsun Üniversitesi ve Terme Belediyesi ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER Terme’den TÜBİTAK hamlesi Terme İlçe Milli Eğitim ...
Sağlık çalışanları, arkadaşlarını anarken gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, arkadaşlarını anarken ...
Hayırsever çiftten ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Hayırsever çiftten ihtiyaç sahiplerine yardım
Terme Belediyesi’nden açıklama
YEREL HABERLER Terme Belediyesi’nden açıklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X