Yunus polisleri şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirdi

Samsun'da asayiş uygulaması yapan Yunus polisleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 520 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği'nde görevli Yunus polisleri, asayiş uygulaması yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 520 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan K.Y. ile G.Y. adlı kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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