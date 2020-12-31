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Samsunsporlu Çalık: Bu işin sonunu getireceğiz

DHA

Samsunsporlu Çalık: Bu işin sonunu getireceğiz


Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'un başarılı futbolcusu Burak Çalık, "Kimsenin bize olan inancı kırılmasın. Biz bu işin sonunu getireceğiz" dedi.
Samsunspor'un başarılı futbolcusu Burak Çalık, 2-1 kazandıkları Ankaraspor maçı ile takımın lig performansını değerlendiren açıklamalarda bulundu. Son maçlarda üst düzey performansın beklenmemesi gerektiğini, önemli olanın galibiyet olduğunu ifade eden Burak Çalık, "Ankaraspor karşılaşmasındaki golüm daha önce gelmeliydi. Uzun süre sonra geldi. Gol atmak bir hücum oyuncusu için çok önemli. Devamını da getirmem lazım. Onun için de çalışıyorum. Sezon boyunca takım olarak iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Artık pazar günü son maçımızı oynayıp ilk devreyi kapatacağız. İnşallah onu da galip gelerek kapatırız. Özellikle ilk yarının sonlarına geldiğimiz zaman çok üst düzey performans ben beklemem. Kimsenin de beklemesini de istemem. Önemli olan şu zamanlarda galip gelmektir. İnsanların beklentisi bizden galibiyetti, biz de onu aldık. Adanaspor maçından da 3 puan alırsak ilk devreyi güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz. Kimsenin bize olan inancı kırılmasın" dedi.
"FİNALDE BU FİLMİN SONUNU GÜZEL BİTİRECEĞİZ"
Şampiyon olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Burak Çalık, "Bu takımın hedefleri belli. Kurulma amacı belli. Şampiyon olmamız bekleniyor. Biz de onun için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Devre arası illaki yeni arkadaşlar aramıza eklenecektir. Onlarla beraber daha da güçlü olacağız. İlk yarıda gördüğümüz eksikliklerimizi kapatacağız. Finalde inşallah bu filmin sonunu güzel bitireceğiz. Ara ara illaki teklemeler olacaktır. Biz bu işin sonunu inşallah göreceğiz" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-12-31 12:47:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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