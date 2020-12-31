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Jandarmadan örnek davranış Yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verildi

İHA

Jandarmadan örnek davranış Yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verildi

– Samsun'da yaralı şahini bulan jandarma personeli, hayvanın tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Samsun’da öğlen saatlerinde SamsunOrdu Karayolu üzerinde bulunan Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı’nın önünde otomobil çarpması sonucu yaralanan şahin bulundu. Yaralı şahin, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılması için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Yaralı şahini alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, duyarlılığı dolayısıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığı Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

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