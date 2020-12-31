Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 2 bin 476 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. 2 yıllık sözleşmeyle çalışanların maaş ve sosyal haklarında yüzde 13 oranında zam yapıldı. İmza töreninde değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Samsun’da 15 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi, başkanlık toplantı salonunda yapıldı. Başkan Mustafa Demir öncülüğünde yapılan imza törenine Genel Sekreter İlhan Bayram, Belediye İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile sendika yöneticileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’ye örnek olacak bir toplu sözleşme yaptıklarını söyledi. Sözleşmenin Anakent Turizm, Ticaret Limited Şirketi ile Kültür Turizm A.Ş. bünyesindeki 2 bin 476 çalışanı kapsadığını ifade eden Başkan Demir, “Oluşturduğumuz komisyonumuzun 3 ay süren yoğun ve titiz çalışması sonucu işçi skalalarını birleştirerek 5 kategoriye indirdik. Belediyemizin imkanları ölçüsünde şartlarımızı zorlayarak en iyi ücreti vermeye çalıştı. 2 yıllık sözleşmeye göre en düşük ücret alan işçimizin maaşı net olarak 3 bin 200 TL’ye yükseldi. İkinci yıl ücret artışı ise açıklanan enflasyon rakamının bir puan üzerinde olacak. Yani çalışanlarımız seneye ne alacağım diye düşünmeyecek“ dedi.

Çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Çalışanlarımızın performansını ve verimliliğini düşünerek inceleyen, onları dışarıdaki emsallerine mahcup etmeyecek, görevinin başında huzurla, güvenle, iştiyakla, şevkle çalışacak bir noktaya getirdiğimize inanıyoruz. Hizmet üretme noktasında çok iyi bir motivasyon yakalandık. Çalışanlarımızın 2 yıllık performansı ile her alanda hizmet üretme noktasında Türkiye’ye örnek olacak hale geliyoruz. Görevi devraldığımız günkü hedeflerimizin önündeyiz. Bu konuda da tüm idarecilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hizmeti ve memnuniyeti gördükçe aşkımız şevkimiz arttı. Bütün bu hizmetlerin arkasında 4 bin 300 çalışan var. 2021 ve 2020 yılı bizim en yoğun ve verimli dönemimiz olacak. Yatırımlarımızı ve projelerimizin büyük bölümünü bitirmiş olacağız. Samsun yerel yönetim tarihinde hafızalardan kolay silinmeyecek şekilde çok aktif, gelecek vizyonumuza pozitif katkı sağlayacak çok büyük basamak atlayacak bir dönemi yaşamış olacağız” diye konuştu.

Belediye İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit ise, “3 aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerimiz nihayete erdi. Türkiye’ye örnek bir toplu sözleşme yapılması için gerçekten çok titiz çalışıldı. Gecesini gündüzüne katan bir ekip oluştu. Burada her şeyi noktasına virgülüne kadar incelenen büyük bir hassasiyet ortaya çıktı. Bu da başta belediye başkanımız olmak üzere idarecilerimizin çalışanlarla ilgili ne kadar kıymet verdiğinin bir göstergesidir. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetin gösterilmesi de bizim için çok kıymetlidir. Sayın Başkanımız Mustafa Demir’in Samsun’a yapmaya çalıştığı hizmetler konusunda yalnız olmadığını, çalışanlar olarak yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Toplu sözleşmemizin, Samsun’a, belediyemize, çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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