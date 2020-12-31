Samsun'da Kıbrıs Gazisi, koronavirüse yenik düştü



Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde eşi ile 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Sami Duman (67), hayatını kaybetti.

Bafra ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Sami Duman ve eşi Nuran Duman (65), koronavirüse yakalandı. Eşi ile hastanede tedavilerine başlanan KOAH hastası Gazi Sami Duman, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Sami Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gazi Sami Duman, ilçenin Örencik Mahallesi´nde koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene katılan Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, "Kıbrıs 1 ve 2'nci Barış Harekâtı´na fiilen iştirak eden çok iyi ve değerli bir Türk askeri olarak barış ve özgürlük adına savaşan Muharip Gaziler Derneği Asil üyemiz Sami Duman´a Allah´tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim. Ayrıca tedavi gören eşi Nuran hanıma da acil şifalar diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2020-12-31 17:13:58



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