Samsun’da yılbaşında denetimler sürüyor

– Samsun’da sakin geçen yılbaşında resmi ve sivil ekipler birçok noktada uygulama yaptı.



Korona virüs nedeniyle bu yıl yılbaşı kutlamalarına tüm Türkiye'de izin verilmedi. 2020 yılını 2021 yılına bağlayan Cuma gecesinde Samsun’da birçok noktada resmi ve sivil ekipler görev yaptı. Şehrin asayişini sağlayan resmi ve sivil ekipler, yılbaşına sayılı saatler kala hazır oldukları bölgelerde yaya ve otomobilleri sorguladı. Ekipler durdurdukları araçlardaki şahıs ve araçların izin belgelerini kontrol edip, gerekli izinleri olmayanlara ceza yazdı.

Samsun’da yeni yılın ilk dakikalarında büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

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