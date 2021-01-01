Samsun polisinden yılbaşı denetimi

Hakan AKGÜNMiraç ŞENTÜRK/ SAMSUN(DHA)SAMSUN'da polis ekipleri yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürürken, sokağa çıkanların izin belgeleri kontrol ediliyor.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde görev yapan ekipler şehir merkezi ve ilçelerde uygulama noktalarının sayısını artırarak sürücü ve araçları kontrol ediyor. Yeni yıla görevlerinin başında giren ekipler, kısıtlamadan muaf olan direksiyon başındaki sürücüleri alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Miraç ŞENTÜRK
2021-01-01 00:24:04
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