Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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Hakan AKGÜNMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesinde Savaş Ay (24), kaldığı bir otel odasında iple asılı halde bulundu.

Atakum ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir otelde kalan Savaş Ay'dan haber alamayan arkadaşları durumu otel yetkililerine bildirdi. Odanın kapısını çalan personel, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Kapıyı kartla açan polis ekipleri, içeri girdiğinde Savaş Ay'ın iple asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın intihar ettiği üzerinde duruluyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN-Miraç ŞENTÜRK

2021-01-01 02:33:10



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