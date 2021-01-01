Yeni yıla girerken manganda kurşunun vurduğu genç ağır yaralandı

Samsun'da yeni yılın ilk dakikalarında magandalar tarafından havaya açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yendoğan Mahallesi'nde 2021 yılının ilk dakikalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yıl kutlaması sonucu magandalar tarafından tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu evinin terasında bulunan Emre Karasan'ın (30) kafasına kör kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Emre Karasan 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı. Emre Karasan'ın yakınları hastanede gözyaşı döktü. Polis silahlı ateş eden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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