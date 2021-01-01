'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu Tavuğun kilosuna 2-3 lira, yumurtanın kolisine ise 15 liradan fazla zam geldi Pamuk: "Gramaj oyunu ve üç kağıt dönüyor"

Aşırı zamlanan yumurta fiyatları, ‘altın yumurtlayan tavuk’ deyimini akıllara getirdi.

Samsun'da 2020 Ekim ayında 14 lira olan 30'lu yumurta kolisi, 3540 TL'ye yükseldi. Tavuk fiyatlarına ise kilo başına 23 TL zam geldi. Samsun Kasaplar Odası Tavuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, yumurtanın fiyatının artmasının önüne geçilmezse, yumurtanın kolisinin 50 TL’ye kadar çıkabileceğine dikkat çekti.



“Böyle giderse 'altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek olacak”

Yumurtanın fiyatının değerinden oldukça fazla arttığını dile getiren Mustafa Pamuk, “Tavuk ve yumurtadaki artışın sebebini dolar olarak söylüyorlar. Tavuk dolar yiyor diyebiliriz. Tavuk kilo bazında en az 23 lira zamlandı. Tavuğun kilosuna bu zam gelirken asıl zam yumurtaya geldi. Yumurta satışını da kaldırdık. Yumurta satmazsak fiyat düşer diye düşünüyoruz. Birçok esnaf da böyle yapıyor. 3540 TL’ye kadar yumurtanın kolisi satılıyor. 1520 liraya alınmayan yumurtanın kolisi bu günlerde 3540 liradan satılıyor. Vatandaş da mecburen yemek zorunda kalıyor. Müşteriye anlatırken utanıyoruz. Yumurta korkunç bir şekilde artmaya devam ediyor. 'Altın yumurtlayan tavuk' durumu gerçek oluyor. Eğer ki önlem alınmazsa bir koli yumurtayı 50 TL’ye yiyebiliriz. Pandeminin ardından zamlar coşmaya başladı. Buna bir 'fırsatçılık' mı denir bilinmiyor. Bu kadar zam gelmemesi lazım. Bunun kesinlikle denetlenmesi lazım” dedi.



“Yumurtanın kolisinde gramaj oyununa dikkat edin”

Değişkenlik gösteren yumurta kolisinin fiyatı hakkında da bilgi veren Pamuk, şunları söyledi:

“Zamlardan önce tavuk fiyatları kilo başına 1015 TL arasındaydı. Şimdi onun üstüne kilo başına 2 TL daha zam geldi. Tavukta 2 TL fiyat oynarken, yumurtadaki fiyat oynaması ise 15 TL oldu. Arada büyük bir uçurum var. Pandemiden önce yumurtanın kolisini 13’e alıp, 15’e satıyorduk. Şimdi alma şansımız bile yok. Yumurtanın gramajı konusunda da bir sıkıntı var. 13 numara dediğimiz 1 kilo 600 gramlık tavuğun yumurtası ile 2 kilo 100 gram tavuğun yumurtası bir değil. O arada da bir üç kağıt dönüyor. İnsanlar aynı marka, aynı yumurta diyor ama fiyat farklı diyor. Bu gramaj farkını bilmiyorlar. 2 kilo 100 gram satan adam ben 3540 TL’den satıyorum diyor, bunda da haklı olabilir. Ama 1 kilo 600 gramlık satan da rekabet ettim deyip, 25 TL’den satıyor. Ama gramaj farkını söylemiyor.”

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