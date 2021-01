Samsun'da Yeşilçam replikleri ile ilginç 'koronavirüs' mesajları

Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Yeşilçam oyuncularının her dönem hatırlanan replikleri, koronavirüsle mücadeleye uyarlandı. Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Al Yazmalım, Çiçek Abbas, Neşeli Günler gibi filmlerle akıllara kazınan replikler, reklam panolarına asılarak vatandaşlara temizlik, maske, mesafe kuralları hatırlatıldı.

Kentte, 19 Mayıs Belediyesi, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için Yeşilçam sanatçılarının repliklerinden oluşan afişleri, reklam panolarına asarak, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe çağrısı yapıyor. Afiş çalışmalarında, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Al Yazmalım, Çiçek Abbas, Neşeli Günler gibi film sahnelerindeki Yeşilçam sanatçılarının replikleri yer alıyor. `Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği, maskesiz çıkmasa bari´. `Sevgi neydi, temizlikti, maskeydi, mesafeydi´. `Reca ederim incinme kuzum, mesafe mühim´, `Parola ne? Temizlik, maske, mesafe´ gibi replikler, koronavirüsle mücadeleye göre uyarlanıp afişlerde kullanıldı. İlçenin en kalabalık noktalarında yer alan afişleri gören vatandaşlar ise dönüp bir daha bakıp replikleri okuyor.

`VAKA SAYISINA OLUMLU YANSIYACAK´

Pandemiyle 10 aydır mücadele edildiğini ifade eden19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Bu zamana kadar uyarılar, denetimler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. İstediğimiz geri dönüşleri alamadık. Son 2 ayda virüsün yayılım hızı da artınca farklı şeyler yapmak istedik. Basın biriminde yer alan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve `daha fazla dikkati nasıl çekebiliriz?´ diye düşündük. Daha sonra sevilen ve unutulmayan sanatçıların, filmlerindeki replikleri kullanarak, reklam hazırladık. 7 billboard üzerinde çalışma yaptık. İnsanlar, billboardları görünce hem gülüyor hem de iletmek istediğimiz mesajı alıyor. İlçemizin en yoğun mahallelerinde bu afişler, yer alıyor. Vatandaşlarımız, buralardan geçince bu afişleri okuyor ve maskesini daha düzgün takıyor. Yeni bir uygulama ve ilerleyen günlerde bu uygulama, vaka sayısına da olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

`HER AİLEDEN BİR KİŞİYE MESAJ VERECEĞİZ´

Yeşilçam replikleriyle güzel mesajlar, vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Topaloğlu, "Ailece, oturup seyrettiğimiz sanatçılarımızın unutulmayan replikleriyle güzel bir çalışmaya imza attık ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Billboardları, vaka sayının çok olduğu mahallelerde uyguladık. Nüfus yoğunluğu nerede çoksa vaka sayısının da oralarda yoğunlaştığını görüyoruz. Reklam panolarımız da nüfusun yoğun olduğu yerlerde yer alıyor. Bu çalışma sayesinde her aileden bir kişiye, mesaj verdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

`HEM DUYGULANDIRIYOR HEM DE DÜŞÜNDÜRÜYOR´

Billboardları okuduğunda duygulandığını söyleyen Hüseyin Aydın, "Kemal Sunal´ı görünce duygulandım. `Maskesiz çıkmasa bari iki gözümün çiçeği´ yazıyor. Filmde yer alan bir sözünü değiştirip, yazmışlar. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir çalışma olmuş. Hem duygulandırıyor hem de düşündürüyor. `Maske takmayan insanlar, bu afişleri görünce etkilenir´ diye düşünüyorum" dedi.

`BU ÇALIŞMAYI GÖRMEK ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ´

Yeşilçam filmlerinin herkesin hayatında iz bıraktığını ifade eden Sadık Keskin, "Bu çalışmayı görmek hoşumuza gitti. Kemal Sunal, Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi oyuncular dikkat çekiyor. Onların filmlerdeki replikleri değiştirilerek, çalışma yapılmış. Maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapılıyor. Buradan geçenler de bu yazılanları görüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hepimizin uyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Farklı bir çalışma olduğunu söyleyen Hakan Balcı, "Sevilen sanatçılarla, bir farkındalık yaratmak istemişler. Afişlerde yer alan sanatçıları, herkes çok seviyor. Koronavirüsle mücadelede maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapılıyor. Etkili olacağını düşünüyorum. İlk gördüğümde çok hoşuma gitti, gerçekten anlamlı bir çalışma oldu. Bu afişlerin dikkat çekeceğini düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / 19Mayıs Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA

2021-01-01 11:52:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.