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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020’nin ağır yüklerini geride bırakma zamanı

İHA

2020’nin ağır yüklerini geride bırakma zamanı

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Kendimizden gerçekleştiremeyeceğimiz beklentilerde bulunmak beraberinde özgüven sorunu, umutsuzluk ve hayal kırıklığı getirebilir. Yaşama dair planları kısa ve uzun vadeli olarak yapabiliriz. Bu planları yaparken dönemin ve kendimizin sınırlılıklarını da göz ardı etmemeye özen göstermeliyiz” dedi.
Geride kalan 2020 yılının diğer yıllardan psikolojik, fiziksel ve ekonomik olarak çok daha zor geçtiğini ifade eden Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu yıl korku, kaygı ve panik duygularının yoğun yaşandığı bir yıl olmuş olabilir. Ancak yeni bir yıl geliyor ve 2020’nin ağır yüklerini geride bırakmayı umut etme zamanı. Bilimsel çalışmalar umut duygusun bireylerin stresle baş edebilme gücünü arttırdığını vurguluyorsa bizler de yeni yıla girerken bu duygumuzu korumaya ve geliştirmeye özen göstermeliyiz” diye konuştu.

“2020’de sağlığımızın değerini öğrendik”
Yeni yılda ruhsal olarak sağlıklı olabilmek adına gerçekleşmesi mümkün beklentiler oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Psikolog Enise Öziç, şu önerilerde bulundu:
“Yeni yılda örneğin, ‘artık hiçbir şeyi takmayacağım’ demek yerine, ‘bir şeyleri takmamayı öğrenebilirim’ demeliyiz veya ‘bu yıl her şey çok güzel olacak’ demek yerine, ‘bu yılın güzel olmasını umut ediyorum, bunun için elimden geleni yapacağım’ demeliyiz. Kendimizden gerçekleştiremeyeceğimiz beklentilerde bulunmak beraberinde özgüven sorunu, umutsuzluk ve hayal kırıklığı getirebilir. Yaşama dair planları kısa ve uzun vadeli olarak yapabiliriz. Bu planları yaparken dönemin ve kendimizin sınırlılıklarını da göz ardı etmemeye özen göstermeliyiz. Gözlemlediğim kadarıyla, 2020’de öğrendiğimiz en önemli şeyler sağlık huzur ve rutinlerimizin ne kadar kıymetli olduğu oldu. Dolayısıyla, kendimizi güvende ve huzurlu hissedebileceğimiz alanları keşfedip kendimize ve çevremize iyi gelebilecek rutinleri benimsemeye gayret etmeliyiz. Sağlığımızın yerinde oluşuna, sahip olduklarımıza ve gelecekte yapabileceklerimize odaklanarak geçmişte yaşamayı artık geride bırakmalıyız. Bu konuda zorluk yaşıyorsak profesyonel destek almaktan çekinmemeliyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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