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Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi

DHA

Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi


Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesindeki, Karadeniz Bölgesi´nin ilk tohum bankası olan AtaTohum Merkezi´nde 378 farklı çeşit atalık tohum bulunuyor. Pandemiyle birlikte tarıma yönelenler, merkezde çoğaltılacak atalık tohumları bekliyor.
Atakum ilçesinde belediye, yerel tohumla üretime destek olmak için AtaTohum Merkezi´ni kurdu. Karadeniz Bölgesi´nin ilk tohum bankası olan AtaTohum Merkezi´ne bu zamana kadar 378 farklı türde tohum kaydedildi. Samsun şehir merkezinde yaklaşık 1000 metrekarelik alana yayılan merkezde, tohum bankası, tohum laboratuvarı ve yetiştirme parselleri yer alıyor. Parsellerde üretilip, elde edilen tohumlar; bağışçının ismi, tohumun bölgesi ve türü ile kaydedilerek özel saklama alanında muhafaza ediliyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte toprağa yönelen vatandaşlar, doğal ve sağlıklı tarım yapmak için AtaTohum Merkezi´nde çoğaltılacak atalık tohumları bekliyor. 
'BİRÇOK AİLENİN, ATALIK TOHUM SAKLADIĞINI GÖRDÜK'
Tohum çeşitliliğini artırmak istediklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçenin tüm tarlalarında bu tohumların ekilmesi için çalıştıklarını söyledi. Tohumun bir özgürlük ve bağımsızlık olduğunu ifade eden Deveci, "Pandemiyle birlikte tarıma yeniden bir dönüş oldu. Bu dönüşü ata tohumla yapmamız gerektiğini kamuoyuna anlatıyoruz. Bu merkezde atalık tohumlar var. Tohum takasları yapıyoruz ve tohum çeşitlerini artırmaya çalışıyoruz. Ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz, kırsal mahallelerde tarımı teşvik ediyorlar. Bilimsel tarım ve hayvancılık yapmaya gayret gösteriyoruz. Ata tohumla ilgili hiç beklenmedik talepler alıyoruz. Bir bankacı, evinin bir bölümünde ata tohumlarını biriktirmiş, yıllarca saklamış. Bizim bu projemizi duyunca hemen bizlere ulaştı. Takas günlerde tarımla ilgisi olmayan ailelerin, tohum sakladığını görüyoruz. Bu tohum çeşitliliği çoğalacak ve tarlalarda atalık tohumlar olacak. Tüm köylerimizde bu tohumlar ekiliyor olacak" diye konuştu.
'HEDEFİMİZ, YEREL KALKINMAYI TARIMLA SAĞLAMAK'
Atalık tohumların, katıksız ve organik olduğunu belirten Deveci, "Bu merkezde çoğaltılan atalık tohumlar, çiftçilere veriliyor. Onlar da ekiyorlar, çoğaltıyorlar ve her sene biraz daha tohum artırarak, üretme katkı sağlıyorlar. Zirai tarım ve hayvancılığı, yan yana götürmeye çalışıyoruz. Doğal hayvan gübresini, tarımda kullanıyoruz. Ayrıca çok bereketli bir tohumdur. 1'e, 10 verim alıyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha fazla tohum olacak ve ata tohum, Atakum´un tüm köylerinde ve tarlalarında ekiliyor olacak. Hedefimiz, yerel kalkınmayı tarımla sağlamak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARA
2021-01-02 08:41:15

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