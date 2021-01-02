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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi haline geldi

DHA

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi haline geldi


Yaprak KOÇERMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından olan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde su kuşları, kaçak avcıların hedefi oluyor. Deltada kaçak avcılığa karşı denetimler sıklaştırılırken, kuş gözlemcileri güvenlik tedbirlerinin daha da artırılmasını istedi.
Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde yapılan çalışmalar ile ava yasak bölgede su kuşlarını avlayan kaçak avcılar son dönemde peş peşe yakalandı. Koruma altında olan deltada kaçak avcılarla mücadele devam ediyor. Ancak kuş gözlemcileri bölgedeki güvenlik tedbirlerinin daha da artırılmasını istedi. Deltanın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için başlatılan süreç de devam ediyor.
'359 KUŞ TÜRÜ BULUNUYOR'
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Türkiye'de var olan 486 kuş türünün 359 tanesine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kızılırmak Deltası her şeye rağmen Türkiye'de en iyi korunan sulak alanlardan birisi. Yapılan kaçak avcılık, yapılaşma, kıyı erozyonu doğal bazı risklere de rağmen gerçekten iyi korunan alanlardan birisi burası. 22 yıl önce orada torbalarca boş fişek toplardık onun üzerinden çok şey geçti. Daha sonra jandarma tarafından 'Doğal hayatı koruma timi' diye bir jandarma tarafından bir tim görevlendirildi ve alanda kaçak avcılığa karşı mücadele başlattılar. Bizim en büyük avantajımız şu an Kızılırmak Nehri'nin doğu yakasının tamamen ava kapatılmış olması. Bu nedenle daha kontrolü kolay sağlanıyor ve kaçak avcıların tespiti daha kolay oluyor. Umarız ki nehrin batı yakası için de benzer bir sınırlama getirilir ki UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi yolundaki bir alan tamamen koruma altına alınabilir" dedi.
'KAÇAK AVCILAR EN ÇOK ZARARI VERİYOR'
Büyük bir avcı kitlesi olduğunu ancak yaban hayatına en çok zarar veren konuların başında aşırı ve kaçak avlanmanın geldiğini söyleyen Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Merkez Av Komisyonu tarafından tanımlanmış avlanması gereken zamanlar var. Bu zamanın dışında avcılık yapanlar maalesef var. Kotaların çok çok üstünde avcılık yapanlar var. Zaten son dönemde Kızılırmak Deltası'nda bu pandemi sırasında yasak olan günde dahil onlarca ördeğin katledildiğini gördük hep birlikte. Bunlar üzücü durumlar. Bunun da aslında başlıca sebebi yetersiz denetim. Doğa Koruma ve Mili Parkların asli görevi aslında bu alanlarda denetim yapmak. Diğer taraftan da tabii ki jandarma da destek sağlıyor. Bunun yanı sıra alanın UNESCO sürecinde olması nedeniyle güvenlik personeli var. Onlar da alanın korunması için gerekli denetimi sağlıyorlar. Ama Türkiye genelinde karşılaştığımız bir sorun yeterli personel yok denetimleri yapabilmek için. Kaçak avcılar her yerden her şekilde karşımıza çıkabiliyorlar. Bu şekildeki büyük ve su kuşu yüksek popülasyonu barındıran alanlarda özellikle denetimlerin daha da fazla artırılması lazım. Su kuşları orada savunmasız besleniyorlar, dinleniyorlar kaçak avcılar çıkagelip onları avlayabiliyorlar. Tüm ülke genelinde bunun düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.
'DENETİM BİRAZ DAHA ARTIRILMALI'
Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, yaban hayatındaki su kuşlarını en önemli etkileyen tehditlerden birisinin avcılık olduğunu dile getirerek, "Sonuçta kaçak avcılıkla birlikte normalin çok çok üstünde avladığınızda bunlara zarar verebiliyorsunuz. Kuşların dili yok, kendileri konuşamıyorlar biz onların dili olmak zorundayız, biz onları korumak zorundayız. Dolayısıyla biz onların sesi olup diyoruz ki biraz daha denetimi artırın" şeklinde konuştu.
UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge, Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.
'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, son olarak geçen Mayıs alında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen 21 yerden biri oldu. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri barındırıyor. Alanda, şu ana kadar tespit edilen kuş türlerinden 18'inin nesli tükenme tehdidi altında olduğu, 21'inin ise nesli tehlike altına girmeye yakın türler arasında yer aldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-01-02 08:52:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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