Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri karardı Yanlış antibiyotik kullanımı genç kızın hayatını zindana çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri karardı Yanlış antibiyotik kullanımı genç kızın hayatını zindana çevirdi

İHA

Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri karardı Yanlış antibiyotik kullanımı genç kızın hayatını zindana çevirdi

Samsun’da antibiyotiğe alerjisi olan genç kadının, acilde verilen serumun ardından hayatının karardığı iddia edildi. Önce tanınmaz hale gelen genç kadın şimdi de gözlerini kaybetmemek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde 8 Şubat 2020’de meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki Çilem Kelleci, idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle acil servise gitti. Doktorlara, antibiyotiğe karşı alerjisinin olduğunu söylediğini iddia eden genç kadın, buna rağmen kendisine 3 ilaçlı bir serumun verildiğini öne sürdü. Aldığı serumun ardından görme kaybı ve derisinde pullanmalar olduğunu ileri süren Çilem Kelleci, ölümden döndüğünü belirterek, hastane ve kendisine antibiyotik veren doktordan şikayetçi oldu.
Aradan geçen süreçte Kelleci’nin tedavisi devam etti ve derisindeki pullanmalar büyük miktarda giderildi. Görme konusunda sıkıntı yaşayan genç kadının dava süreci devam ederken sağ gözü tamamen göremez hale geldi. Samsun’da ve İstanbul’da devlet ve üniversite hastanelerinde tedaviye başvuran genç kadına, gözünün alınması gerektiği söylendi. Özel bir hastaneye daha başvuran Kelleci’ye gözünün alınmasına gerek olmadığı ve tekrardan görmesi için ameliyat masrafının 92 bin olduğu söylendi. Genç kadın, davanın sonuçlanmamasından dolayı maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, tedavisi için yardım istedi.

“Ameliyat masrafı için de 92 bin TL istediler"
Yanlış serum kullanımının ardından hayatının değiştiğini ifade eden Çilem Kelleci, “Şubat ayında tedavi olurken antibiyotik alerjisi yaşadım. Alerjiden sonra vücudumda komple deri değişti. İç organlarım zarar gördü. Şu anda 20 tırnağım da yok. ’StevenJohnson sendromu’ tanısı konuldu. Daha sonra da yanlış antibiyotik kullandıran kurum ve kişilerden şikayetçi olmuştuk. O süreç devam ediyor. Doktora ceza verilmedi ve tazminatın önünün açıldığı söylendi. Bu alerjiden sonra 20 gün OMÜ Tıp Fakültesi’nde yoğun bakımda kaldım. Sonra da gözüm için tedaviye devam ettik. Bir süre gözüm gördü ama sonrasında kornea patlayınca sağ gözümün alınması gerektiğini söylediler. İstanbul’da üniversite hastaneleri de gözümün alınması gerektiğini ifade ettiler. Özel bir hastane ise gözün alınmasına gerek olmadığını, ameliyat ile görebileceğimi söyledi. Ameliyat masrafı için de 92 bin TL istediler. Şu anda sağ gözüm hiç görmüyor. Sol gözüm de yüzde 20 görüyor” dedi.

“31 yaşındayım, karanlığa mahkum olmak istemiyorum”
Genç yaşta kör kalmak istemediğini dile getiren Kelleci, “Gözümü kaybetmek istemiyorum. Ancak hiç zamanım yok. Doktorlar bir an önce tedavi olmam gerektiğini söylüyor. Çünkü gözüm dışarıya çıkarsa tamamen kaybedilecek. Şu anda bir umut varken tedavi olmak istiyorum. 92 bin TL bizim için çok büyük bir para. Ben daha 31 yaşındayım. Tamamen karanlığa mahkum olmak istemiyorum, görmek istemiyorum. Diğer gözümü de kaybedersem, tamamen karanlığa bürüneceğim. Davamız sonuçlansaydı kendi imkanlarımızla bu ameliyatı yaptırabilirdik. Halktan ve yetkilerden yardım istiyorum. Ameliyat için gün bile vermediler. ‘Her an gözün dışarı fırlayabilir, hiç süren yok, canlı bomba gibi dolaşıyorsun’ dediler” diye konuştu.

“Yardım çığlığımızı duysunlar”
Kızının gözünü kaybetmeden tedavi olması gerektiğini vurgulayan anne Türkan Kelleci ise şunları söyledi:
“Kızımın sağlığı için 10 aydır uğraşıyoruz. Kızımın gözlerini kaybetme durumu var. Devletimizden ve halkımızdan yardım istiyoruz. Bir insanın canından bu kadar kolay vazgeçilmiyor. Yardım çığlığımızı duysunlar. 92 bin TL bizim için çok büyük bir para. Dava sonuçlansaydı sesimizi duyurmaya çalışmaz, kendi imkanlarımızla ameliyatı yaptırırdık. Çaresizlik çok kötü bir şey. En kısa sürede kızımın ameliyat olması lazım. Geç kalmadan kızımın kurtulmasını istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi haline geldi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi ...
Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık ...
Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL para cezası Vali Dağlı denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL ...
Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
Samsun sokakları sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Samsun sokakları sessizliğe büründü
Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının müdahalesine rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının ...
Samsun'da lokantada yangın paniği
YEREL HABERLER Samsun'da lokantada yangın paniği
Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara şifa dağıtıyor OMÜ Hayvan Hastanesinde 2018’de 5 bin olan hasta sayısı, 2020’de 13 bin 250’ye ulaştı OMÜ üst yönetiminin gündemi Karadeniz Bölgesi’nin en büyük Hayvan Hastanesi
YEREL HABERLER Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara ...
Yeni yıla da anlam kattılar
YEREL HABERLER Yeni yıla da anlam kattılar
'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay 7 milyon 177 bin TL’lik projede imzalar atıldı
YEREL HABERLER 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan ...
Başına yorgun mermi isabet eden Emre'nin hayati tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER Başına yorgun mermi isabet eden Emre'nin hayati ...
Erik ağacı ocak ayında çiçek açıp meyve verdi
YEREL HABERLER Erik ağacı ocak ayında çiçek açıp meyve verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
2020’nin ağır yüklerini geride bırakma zamanı
YEREL HABERLER 2020’nin ağır yüklerini geride bırakma zamanı
Ertuğrul Sağlam: “2020’den puansal olarak istediğimizi aldık”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “2020’den puansal olarak ...
Samsun'da süper Ay
YEREL HABERLER Samsun'da süper Ay
Samsun'da Yeşilçam replikleri ile ilginç 'koronavirüs' mesajları
YEREL HABERLER Samsun'da Yeşilçam replikleri ile ilginç ...
'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu Tavuğun kilosuna 2-3 lira, yumurtanın kolisine ise 15 liradan fazla zam geldi Pamuk: "Gramaj oyunu ve üç kağıt dönüyor"
YEREL HABERLER 'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu Tavuğun ...
Yeni yıla girerken manganda kurşunun vurduğu genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yeni yıla girerken manganda kurşunun vurduğu genç ...
Anız yakmak isterken alevlerin ortasında kalan yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Anız yakmak isterken alevlerin ortasında kalan yaşlı ...
Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu
Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ...
Bafra’da yılın ilk bebeği Nilay
YEREL HABERLER Bafra’da yılın ilk bebeği Nilay

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X